尹兴吉的小说《雨季》

ⓒ Getty Images Bank

尹兴吉的《雨季》是1973年在《文学与知性》杂志发表的作品，是以6.25韩战为背景，讲述一个家庭发生的理念对立和重归于好的过程。





从田里摘了豌豆回来的第二天就开始下雨，

一直下了好几天。

我们聚在姥姥居住的对面房间。

“你们看看我说的有没有错，

过几天你们就什么都知道了。

我这么大岁数了，到现在为止，我的梦错过一次吗？”

姥姥凌晨醒来以后，

一直在那里说做了什么梦。





밭에서 완두를 거두어들이고 난 바로 그 이튿날부터 시작된 비가

며칠이고 계속해서 내렸다.

그 때 우리는 외할머니가 거처하는 건넌방에 모여 있었다.

“내 말이 틀리능가 봐라.

인제 쪼매만 있으면 모다 알게 될 것이다.

이 나이 먹드락 내 꿈이 틀린 적이 어디 한 번이나 있디야?“

새벽잠에서 깨면서부터 줄곧 외할머니는

그 놈의 꿈 얘기만 늘어놓고 있었다.









#采访：首尔大学国文系教授方珉昊

这部小说的主人公是个小孩，从他的眼中看到了外祖母和祖母发生冲突，其实这也是他母亲和父亲的故事。当时是个混乱时期，由于思想和理念不同，一个成了北韩军人，另一个成了韩国军人，后来外祖母的儿子在战争中阵亡了。在6.25韩战时期，经常发生这种事情。几年前去世的作家李浩哲也遇到了这种情况，他的家人在当时也分为左派和右派。作家尹兴吉的《雨季》讲述的是一家人因思想不同而发生冲突，这是作家通过一个家庭说出了民族的悲剧。









“这是你娘费了好几天的时间准备的，就在等你回来，

你不能吃，就这样看看吧！”

说完了以后，姥姥在一个碗里点上了火，

把奶奶的白发放在火上，

头发立即噼噼啪啪的燃烧了起来。

很长时间盘在树上的那条大蟒蛇开始慢慢地往下爬，

“嘘!嘘!”

姥姥发出沙哑的嘘嘘声，似乎在欢送他。

蟒蛇经由井边，爬向辽阔的后院，就这样走了。

“谢谢你！孩子！

家里的事就交给你母亲吧！

你多注意身体，一路走好！”





“자네 오면 줄라고 노친께서 여러 날 들여 장만헌 것일세.

먹지는 못헐망정 눈요구라도 허고가소“

이야기를 다 마치고 외할머니는 불씨가 담긴 그릇을 헤집었다.

그 위에 할머니의 흰머리를 올려놓자

지글지글 끓는 소리를 내면서 타오르기 시작했다.

그토록 오랜 시간을 버티던 그것이 서서히 움직이기 시작했다.

“쉐어이! 숴어이!”

외할머니의 쉰 목청을 뒤로 받으며

그것은 우물곁을 거쳐 넓은 뒤란을 어느 덧 완전히 통과했다.

“고맙네, 이 사람,

집안일은 죄다 성님한티 맡기고

자네 혼자 몸띵이나 지발 성혀서 먼 걸음 펜안히 가소”









作家尹兴吉 (1942.全罗北道井邑)

1968年在《韩国日报》“新春文艺”发表《灰色皇冠的季节》

2010年获得第14届现代佛教文学奖