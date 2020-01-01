美对韩政府决定将青海部队作战范围扩至霍尔木兹海峡表示欢迎

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韩国政府决定以单独作战形式向霍尔木兹海峡派兵，将青海部队作战范围扩大至霍尔木兹海峡。该项决定不仅符合美国的派兵要求，同时也可避免破坏与伊朗的关系。即使美国未要求韩国派兵，霍尔木兹海峡的航行安全也对韩国国家利益非常重要。霍尔木兹海峡是战略要冲，70%运往韩国的石油经由此处运输，韩国船舶经由霍尔木兹海峡的次数每年约达900次。此外，为维护船舶和国民安全，韩国政府也需采取相关措施。





霍尔木兹海峡的航行安全左右国际石油供需稳定，每年约有7.5亿吨以上运往世界各地的中东石油须经过霍尔木兹海峡，占全球石油产量的五分之一、海湾地区石油总出口量的90%。霍尔木兹海峡出现动荡，国际油价飙升，影响世界经济，也将严重打击能源供需依赖度较高的韩国经济。韩国政府决定以单独作战形式派兵霍尔木兹海峡是考虑到国家利益而作出的判断。





同时，此举也考虑到了韩美关系。韩美为同盟国，有互相保护和援助的义务。如果韩国拒绝美国的派兵要求，将破坏同盟价值，在某种意义来说，韩国派兵也是不可避免的选择。另一方面，韩国与伊朗保持了良好关系，共享经济等各方面利益，不仅从伊朗进口石油，在韩国产品出口和海外建设等方面也保持了密切合作。伊朗为中东的据点，地理位置极为重要，韩国必须加强与伊朗的合作。因此，韩国也需寻找好平衡点，不能因支援美国而破坏同伊朗的关系。