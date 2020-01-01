《漫话国乐》 避邪打令 / 罢经 / 神房曲





新的一年从哪一天开始？对此，东方与西方的历法有明显的差异。韩国属于汉字文化圈，自古以来深受中国文化的影响，直到近代一直采用农历，根据农历，韩国的新年是从大年初一开始的。到了近代，为了方便而开始采用公历，不过时至如今，韩国依然庆祝春节、中秋节等农历传统节日。流传数千年的美好又独特的传统文化与传统习俗为这些节日增添了色彩，也丰富了人们的生活。





这个星期六25日即将迎来春节。春节是韩国最隆重、最大的传统节日。如今，春节前后各休息1天等共放3天假，今年将从24日周五开始至下个周一27日连续放假4天，人们可以难得享受小长假了。





古代的新年习俗与现代截然不同，大年从除夕开始一直到元宵节才结束，在这段时间，举国上下都会沉浸在一片喜悦与祥和的节日气氛当中。其中，除夕有“拜早年”的习俗，这一天访问长辈或恩人的家，感谢在他们的关照下得以安然无恙地度过一年。这时，晚辈会赠送新布袜等礼物给长辈，如果发现长辈家困窘，还给予帮助。





春节之际，人们都会回老家与家人团聚，享受天伦之乐。春节早上，各家都会摆上祭坛，给祖先举行郑重而庄严的茶礼。茶礼结束后，晚辈向长辈拜年，长辈不仅给晚辈压岁钱，还说一些吉利话、互相祝福等，一整天过得幸福满满。从这些新年习俗中我们不难发现，韩国传统节日的意义在于感恩与互助。

{音乐1：《避邪打令》/ E SANG乐队}





《避邪打令》本来是年初农乐队在村庄营造节日气氛与助兴时唱的歌。避邪，顾名思义，是避开与防范邪恶与厄运的意思。“厄”指害人又碍事的坏运气，给人带来不幸、灾祸、痛苦与疾病，相似的还有“煞”。如果说“厄”是随着时间的流逝发生的，“煞”则是含在空间内的邪气。古人认为厄得避开，煞得解开。





《避邪打令》中有这样的歌词：“正月、二月的厄运以三月、四月避开，三月、四月的厄运在五月端午避开。”可见，古人的想法是天马行空的。在漫长的人生路途中，难免有崎岖和坎坷，人生在世都会遇到厄运。如果2月发生坏事，古人希望坏事顶多3月就能被遗忘，即使是再坏的事情，随着时间的流逝也都能过去，都能治愈。接下来请大家欣赏的是《罢经》。《罢经》又名《盲人德谈经》。盲人很难从事苦力活，因此古时候大多从事算命或给人家念经的工作，比如辞旧迎新之际或家里出了问题时，请来盲人在家里念经。后来，艺人模仿盲人念经，以哀婉动听的歌喉唱歌，并逐渐演变成《罢经》，以前演戏团在村庄表演的时候，通常以《罢经》来结尾。

{音乐2：《罢经》 / 吴福女名唱}





以前欣逢春节等传统佳节，村庄都有农乐队走遍村庄挨家挨户地访问进行表演。农乐队的乐器通常由大锣、小锣、中鼓、长鼓与太平箫组成，除了乐器演奏以外，有的农乐队还有以各种面具装扮的人参加的游行。古人相信农乐队的音乐响遍整个村庄，凶神鬼魂会因音乐的嘈杂声闹得心烦意乱而离开，为了驱邪避鬼唱的歌就是刚才大家欣赏的《避邪打令》或等一会儿要欣赏的《神房曲》。





以前农乐队在村庄的广场表演，节目并不多样，很快便会结束，所以农乐队还安排挨家挨户地访问，为人家表演一些驱邪祈福的音乐。这时，人们会因农乐队给家里带来的音乐与福气而欢喜，对于农乐队来讲，好几天反复表演同样的音乐可能会觉得无聊，可在不同的家里表演，每次都会有不同的感受，而且为人家驱邪祈福，人们会送一些粮食或金钱，农乐队就把钱积攒起来，用在建桥等村庄的大小事上，这些就是古代共同体社会同舟共济的智慧了。

{音乐3：《神房曲》/蔡秀贤（音）、第二月}