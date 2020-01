ⓒ Big Hit Entertainment

防弹少年团公布2020年世界巡演日程表,受到了全球阿米的关注。





22日,BigHit在官方SNS公开了防弹少年团世界巡演海报与日程。BigHit表示,防弹少年团的2020年世界巡演“BTS MAP OF THE SOUL TOUR”将在首尔拉开华丽序幕。据BigHit介绍,防弹下月推出正规4辑《MAP OF THE SOUL:7》之后,将启动以“BTS MAP OF THE SOUL TOUR”为主题的世界巡演,再次与全球各地的阿米见面。





根据世界巡演日程表,防弹首站将于4月11-12日、18-19日在首尔蚕室的奥林匹克主体育场开唱。目前已敲定将在韩国、美国、加拿大、日本、英国、德国、西班牙等国的17座城市举行共37场演唱会。





BigHit方面表示,此次公布的是已经敲定的演出日程,之后确定的日程会另行公开。