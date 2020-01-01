韩国推进南北联合申奥

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国务会议审批通过南北联合申办奥运计划是展开申奥活动和举办准备前的必经程序。计划确定了申奥基本方向，预计系列后续程序也将提速。





首尔和平壤联合申办2032年夏季奥运会是南北首脑协商得出的结果。然而，目前南北关系骤冷，美北无核化对话也陷入胶着。北韩宣布了新路线，并有发射弹道导弹、进行核试验的迹象。美国则通过动用侦察机、部署各种战略武器等予以应对，并对北韩挑衅提出警告。从目前的情况来看，不仅推动对话与韩半岛和平进程遥遥无期，紧张局势还在不断升温。韩国政府推动联合申办奥运是为了突破这种局面。文在寅总统年初表示将通过积极改善南北关系，推动美北对话。到目前为止，南北关系随着美北关系的变化反复经历了改善与恶化，文在寅计划摆脱这种局面，主动引导南北关系发展，同时为美北对话创造契机。积极提倡南北交流合作、推动北韩个人游也属该计划的一部分。通过国务会议审批后，计划将根据企划财政部的《国际比赛大会支援法》接受审查。审查结束后，首尔市将获得韩方申办城市法律地位，北韩的联合申办城市为平壤。





国际奥委会尚未发布2032年夏季奥运会申办日程。不过，奥委会主席巴赫曾表示，将不会在2019年做出决定。国际奥委会在去年的全体会议上对奥运会举办地选定原则进行了全面修改，此前由各城市或地区自行申办，经过激烈的竞争后，由国际奥委会委员投票决定，而新的方式将由国际奥委会直接挑选举办城市或地区，并提上全体会议投票日程，由国际奥委会委员投票决定。2024年江原冬青奥会成为首届通过该方式选出举办地的奥运。不过由于国际奥委会不会将不希望申办的城市或地区纳入投票对象范围，因此选定原则的修改并不意味着申办竞争会消失。政府计划在国际奥委会正式评选程序开始前，于今年或明年内组建联合工作组，评选程序开始后正式建立支援体系，组建跨部门申奥支援委员会、南北联合申奥委员会等，投入申奥竞争工作。不过由于北韩对该计划完全没有回应，实践预计将遭遇困难。