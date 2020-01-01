韩国政府决定将青海部队派遣至霍尔木兹海峡

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1月21日，韩国政府决定将青海部队以单独作战形式派遣至美伊矛盾激化的霍尔木兹海峡。在美国不断要求派兵的情况下，韩国政府决定向霍尔木兹海峡派兵，将给韩美关系带来积极影响。

引人瞩目的是，韩国政府决定以单独作战形式派兵。美国要求韩国参与由美国主导的霍尔木兹海峡护航联盟，但是韩国考虑到与伊朗的关系，决定以单独作战形式将青海部队派遣至霍尔木兹海峡，但是必要时会与美国主导的霍尔木兹海峡护航联盟协作。

韩国国防部21日表示，考虑到当前中东局势，政府决定不参与美国主导的霍尔木兹海峡护航联盟，但是暂且将青海部队作战范围扩大至霍尔木兹海峡，以确保韩国公民和船舶航行安全。国军部队索马里亚丁湾海域派兵延长动议案的内容中包含例外条款。即，韩国派遣部队基本上在索马里亚丁湾海域展开活动，但是公民的安全受到威胁时，可扩大其活动范围。目前，韩国青海部队在亚丁湾海域展开活动，但是今后将其活动范围扩大至霍尔木兹海峡一带。由于青海部队基本上在索马里亚丁湾海域展开活动，必要时才会暂时性地前往霍尔木兹海峡展开活动。因此，韩国政府以该例外条款为依据，决定扩大青海部队的活动范围。也就是说，韩国政府不派遣新的部队前往霍尔木兹海峡，只是暂时性地扩大青海部队的活动范围而已。

青海部队从2009年开始在索马里亚丁湾海域展开打击海盗活动。当时通过的青海部队派兵动议案将其活动范围定为亚丁湾海域，但是必要时可扩大其活动范围。因此，青海部队将从“王建号”驱逐舰执行交接任务的韩国时间1月21日17时30分开始扩大作战半径。最近，美国刺杀伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼后，两国关系进入准战争状态。由于伊朗掌控霍尔木兹海峡出入口航道，或许会封锁该海峡等发生不幸事故，且韩国70%以上的进口原油通过霍尔木兹海峡运入国内。因此，韩国政府必须确保安全运输。如此这般，霍尔木兹海峡与韩国经济及能源安全密切相关，韩国在最小范围内履行国际义务可谓在所难免，且美国不断要求韩国派兵。因此，韩国政府为稳固韩美关系而决定扩大青海部队的活动范围。目前，居住在中东地区的韩国公民约有25000人。如果发生紧急疏散状况，青海部队还要负责执行撤侨任务。

专家分析，韩国政府决定以单独作战方式，在必要时将青海部队派遣至霍尔木兹海峡，还考虑到当前的外交状况。韩国政府在美国和伊朗间找出了折中方案。目前，美国以伊朗进行核开发为由予以经济制裁，最近两国进入准战争状态等，美国和伊朗间的紧张局势进一步加剧。在此情况下，韩国和伊朗尚保持良好关系，且伊朗政府强调，参与美国主导的霍尔木兹海峡护航联盟，接受美军指挥的国家将被视为伊朗的敌人。因此，韩国政府难以偏袒任何一方。总之，韩国政府决定以单独作战形式将青海部队的活动半径扩大至霍尔木兹海峡，一方面是为了迎合美国的要求，另一方面是为了保持与伊朗的关系。

当地时间1月21日，美国国务院对韩国政府决定以单独作战形式向霍尔木兹海峡派兵表示欢迎，并强调韩国政府的这一决定证实了韩美同盟的力量。因此，今后的韩美关系将会朝着好的方向发展。近来，韩美关系有些格格不入。首先，韩美两国在对北韩政策上有所分歧。在驻韩美军防卫费分担问题上，美国要求韩国分担50亿美元，相当于现在韩国分担费用的五倍之多，这确实让韩国无法接受。但是韩国既要考虑韩美关系，也要考虑到南北韩关系。因此，最近决定派兵前往霍尔木兹海峡。此外，韩国政府表示，在不违背联合国安理会对北韩制裁决议的范围内推进赴北韩个人游，以打破南北韩僵持局面。

韩国政府决定向霍尔木兹海峡派兵后，美国政府会不会助推南北韩关系发展，引人关注。目前，韩国政府试图通过南北韩关系发展，为重启美北对话营造良好氛围，并在不违背联合国安理会对北韩制裁决议的范围内推进赴北韩个人游。赴北韩个人游不属于制裁对象，但是旅游经费流入北韩有可能成为问题。因此，必须争取美国协助。如果美国给予协助，将有助于缓和南北韩关系。北韩从很久以前开始就要求韩国政府重启金刚山旅游和恢复开城工业园区正常运转，但是韩国政府没有给予正面回应。因此，北韩通知韩国拆除金刚山内所有韩方设施，加大对韩施压力度。北韩个人游不同于团体旅游，住宿费和餐费等不属于对北韩制裁决议所禁止的大规模现金转移。因此，如果韩国公民去北韩个人游，北韩对韩国的强硬态度有可能趋于缓和。如此一来，南北韩关系将会得到改善，且在韩国的协调下，美北无核化协商也有可能重启。而这一切都与韩国政府决定向霍尔木兹海峡派兵有连带关系。

当地时间1月21日在瑞士日内瓦举行的裁军谈判会议上，北韩表示不再受制于停止核导试验承诺。对此，韩美两国再次强调与北韩对话的意志，而韩国政府决定向霍尔木兹海峡派兵能为缓和南北韩关系及美北关系创造契机。因此，我们期待北韩尽快改变态度，为建立韩半岛持久和平机制作出共同努力。