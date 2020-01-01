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1月24日起，韩国进入民族最大节日农历新年小长假。因此，有人定制或购买农历新年穿的韩服，有人已穿着韩服踏上返乡之路。此外，在古宫及其周围可以看到穿着租来的韩服拍照的年轻人和外国游客。那么，北韩居民是否也穿韩服过农历新年呢？

北韩没有穿韩服过农历新年的文化。北韩居民通常在举行政治活动和婚礼、寿宴的时候穿韩服，只有重视传统习俗的少数家庭在农历新年为家人准备韩服，并穿着韩服给长辈磕头拜年。北韩也过农历新年。上世纪60年代，北韩以根除封建残余为由废除农历新年，但是1989年在金正日委员长的指示下恢复了这一节日。从这个时候开始，每到农历新年，北韩家家户户都准备美味佳肴，全家人共享美食，相互说些吉祥话，并一起玩儿传统民俗游戏，如放风筝、踢毽子、掷柶游戏等。但是在农历新年早晨穿着韩服向长辈和邻居拜年的北韩居民并不很多。尽管如此，北韩绝非轻视韩服，反而赋予韩服特别的意义。

北韩也叫“韩服”，但通常将韩服称之为“朝鲜服”。因为在朝鲜王朝时代，女人都穿这种样式的上衣和裙子。随着时代的变迁，服装的样式虽然一点点发生变化，但是其根源在于朝鲜王朝时代的服装。因此，北韩居民对朝鲜服感到极大自豪，并将其称为“朝鲜民族的魂魄”。在举国欢庆的日子，如已故金日成主席和金正日委员长的生日以及金正日委员长的亲生母亲金正淑的生日，朝鲜服成为北韩女性必穿的团体活动服，北韩国务委员会委员长金正恩的夫人李雪主女士也在这些纪念日穿着朝鲜服。由此可见，穿朝鲜服在北韩是一种非常重要的礼仪。

北韩将“韩服”称为“朝鲜服”，并将其作为鼓吹民族意识的重要手段。已故北韩国防委员会委员长金正日则表示，女人穿的朝鲜裙子和上衣足以炫耀于世。如此这般，金正日委员长称赞穿着朝鲜服的北韩女性，并积极鼓励她们穿朝鲜服。

由于强调传统和朝鲜民族的魂魄，北韩女性大都穿用白棉布或丝绸制作的朝鲜服。进入2000年后，北韩将朝鲜王朝时代的女人穿的白上衣、黑裙子作为校服分配给女大学生，以强调民族性。北韩重视民族固有的文化与传统，并将黑白搭配的朝鲜服作为女大学生的校服。与此相比，北韩的男人不太穿朝鲜服。女人穿朝鲜服很好看，但是男人穿朝鲜服会让北韩居民联想起独立运动家金九先生。因为金九先生总是穿着韩服长袍，并主张韩半岛南北两地都不可成立单独政府等，反对已故北韩国家主席金日成。从此，男性朝鲜服在北韩被视为具有反对金日成体制的意义，但是女性朝鲜服被视为在特别的日子穿的服装。因此，北韩举行重大活动的时候，妇女们都穿朝鲜服，参加婚礼和寿宴的时候也是如此。那么，北韩妇女是如何筹措朝鲜服的呢？

过去在配给制度下，如果活儿干得好、干得多，协同农场就会赠送优惠礼券、朝鲜服、皮鞋等物品，但是不能自行选择颜色和款式，必须无条件收下。但是现在，北韩妇女大都到市场去选购自己喜欢的颜色和款式。朝鲜服的价格视质量和款式相差悬殊，贵的一套400万北韩圆，约合500美元，便宜的一套16万北韩圆，约20美元。由于朝鲜服是北韩妇女在欢庆的日子穿的衣服，因此随着生活水平的提高，大家都购买优质高价的朝鲜服。上世纪90年代中期北韩经济陷入困境后，配给全面中断。因此，北韩妇女大都到市场去购买朝鲜服。朝鲜服的价格虽然千差万别，但是因为是在欢庆的日子穿的衣服，售价也比一般服装贵一些。没钱买朝鲜服的北韩妇女通常都借别人的穿。因为在举行重大庆祝活动时不穿朝鲜服，就会被排在后列。不论如何，由于朝鲜服是在欢庆的日子穿的衣服，朝鲜服上的花纹也很华丽优美。北韩的韩服“朝鲜服”从袖口到袖子乃至肩线部位都以华丽的花纹加以装饰，裙子的装饰图案也以花纹为主。由于花纹越多越显华丽，北韩妇女都以此表现其欢快的心情。

在北韩，朝鲜服是在重要的日子穿的一种正装，因此北韩妇女以绣上众多花纹的朝鲜服表现其欢快的心情。朝鲜服的布料以平安北道宁边郡生产的绸缎为首选。在金素月的诗《杜鹃花》里提到的宁边绸缎以杜鹃花图案驰名于世。特别值得一提的是，由于北韩国务委员会委员长金正恩执政后更鼓励民众穿朝鲜服，北韩的男人也穿起了朝鲜服。21世纪10年代中期开始，北韩居民大都给孩子穿朝鲜服，连男人也穿起朝鲜服来了。从农历新年和2016年、2017年在平壤举行活动时的照片中可以看到，除了儿童和妇女以外，还有很多男人穿着朝鲜服。北韩认为，如果丧失民族性，社会就会发生混乱。因此，在经济陷入困境，民众必须以自身力量解决温饱问题的情况下，有必要通过朝鲜服鼓吹民族意识，以克服当前的困难。最近，北韩还创作发布名为《我们民族第一》的歌曲，让民众产生民族优越感。不论如何，北韩将继续鼓吹民族优越感，并鼓励北韩居民经常穿民族的衣服“朝鲜服”。

北韩劳动党机关报《劳动新闻》曾在去年农历新年介绍平壤一家量身定制朝鲜服的服装店和穿着朝鲜服跳绳的孩子。最近，北韩的男人也穿起朝鲜服，这意味着北韩试图以此强调民族性和自主性，进而加强内部团结。

尽管如此，我们希望北韩珍惜韩民族传统文化，并使其流传到千秋万代。