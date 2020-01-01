韩国男足连续9次晋级奥运会

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22日，韩国U-23代表队在泰国举行的2020亚足联U-23锦标赛半决赛中击败澳大利亚队，成功晋级决赛并获得了东京奥运会的入场券。韩国男足也由此创下了连续9次晋级奥运会比赛的世界纪录，并将第11次亮相奥运会。





在半决赛中，韩国队凭借下半场第11分钟金大元和第31分钟李东炅的两粒入球，以2比0完胜澳大利亚队。这次亚足联U-23锦标赛还是2020年东京奥运会亚洲地区最终预赛，前三名将可获得奥运会比赛入场券。亚洲地区总共有4个晋级名额，日本以本届奥运会东道主的资格占据1个名额。韩国队击败澳大利亚队，在本届锦标赛上获得五战全胜的成绩，不仅晋级决赛，还获得了奥运会的入场资格。由此，韩国男足自1988年首尔奥运会以来，连续第9次晋级奥运会，再加上1948年伦敦奥运会、1964年东京奥运会，总计11次亮相奥运会。此前，韩国队在2016年里约热内卢奥运会时已经创下了连续8次晋级奥运会的世界纪录。





韩国男子足球从1948年起挑战奥运会，但是早期目标仅为获得参赛资格。从1992年起，奥运会足球比赛将参赛选手资格限制在23岁以下。此后到2000年，韩国队连续止步小组赛。1992年巴塞罗那奥运会成绩为3平，1996年亚特兰大奥运会为1胜1平1负，2000年悉尼奥运会尽管取得了2胜1平的成绩，仍然遗憾地止步小组赛。在2004年雅典奥运会上，韩国队首次挺进8强。虽然2008年北京奥运会再次在小组赛中落败，但是在2012年伦敦奥运会上以2胜3平1败的成绩获得铜牌，这也是韩国队在奥运会上取得的最好成绩。2016年里约热内卢奥运会上，韩国队未能摘得奖牌，不过再度进入8强，显示出韩国足球水平的不断上升。从过去的战绩来看，完全可以期待韩国队在东京奥运会上取得比8强更好的成绩。





奥运会足球比赛总共有16支国家代表队参加。亚洲地区的4个名额中，3个已由东道主日本队、进入亚足联U-23锦标赛决赛的韩国队和沙特阿拉伯队获得，参与锦标赛季军争夺战的澳大利亚队和乌兹别克斯坦队将争夺最后1个名额。欧洲地区的最终名单已确定，法国、德国、罗马尼亚和西班牙将征战奥运会。大洋洲地区则将由新西兰征战东京，非洲地区的埃及、科特迪瓦和南非共和国也获得了东京奥运会的入场券。围绕南美地区2个名额的争夺战仍在进行中，北美和中美洲地区的2个名额将通过3月的预赛决定。





奥运会比赛由23岁以下选手参赛，每支球队可有3名球员超龄。本届亚足联U-23锦标赛上，主帅金鹤范展现出精妙的战术，选手的技巧也相当出色。若再加上3名超龄后补球员的能力，这次奥运会韩国队有望重现获得最佳战绩的2012年的荣耀。