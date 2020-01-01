新型冠状病毒肺炎扩散 韩政府加强防疫

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中国发生的新型冠状病毒肺炎被确认存在人传人现象。目前，该病毒不仅在中国境内扩散，继泰国、日本和韩国之后，美国也出现了首例确诊病例，呈现出全球扩散的迹象。





中国已将疫情防控水平提高到与2003年非典疫情同一级别上，世界各国也纷纷加强防疫工作，韩国也启动了紧急防疫体系。新型冠状病毒被发现于中国湖北省武汉市，屠宰并销售野生动物的华南海鲜批发市场是疫情最早发生的地方，集中出现了第一批确诊患者。专家推测认为是野生动物携带的新型冠状病毒传染到人身上。更为严重的是，随着数名医疗人员被传染，病毒的人传人现象得到确认，目前疫情呈现出快速扩散的态势。中国境内除武汉以外，广东省、上海市、北京市等地都出现了疫情。





中国国家卫生健康委员会发布的数据显示，截至22日，中国境内新型冠状病毒肺炎确诊440例、报告死亡病例9例。然而在前一天晚11时还仅为确诊318例、报告死亡病例6例。若疫情扩散速度进一步加快，有可能传染至更多地区。





令人忧虑的是，疫情发生时间与中国最大传统节日春节重叠。高达数亿的春运客流和海外旅游人次有可能使疫情迅速扩散。尤其是利用春节长假赴海外旅游的中国人为数不少，目前世界各国都高度紧张。较受中国人欢迎的泰国、越南、新加坡等东南亚国家和韩国、日本已进入防疫紧急状态。随着从武汉回到美国的美国居民被确诊，对疫情扩散的担忧正逐步成为现实。各国纷纷加强机场检疫，进行疫苗开发，全力应对疫情。韩国首例确诊病例是一名中国武汉居民，可以说疫情已经进入韩国境内。有意见指出，中国在疫情初期试图隐瞒疫情而非积极应对最终导致事态扩大。英国专家的研究指出，实际患者有可能接近2000人。韩国境内确诊患者在武汉医院就医时被诊断为普通感冒，该患者在机场被发现时，除发烧外没有任何肺炎症状。与其说该患者属于极少数的误诊，更合理的解释是中国有可能存在相当多的潜伏期患者。





然而,新型冠状病毒肺炎的潜伏期症状并不明显，很难被发现。这意味着无论入境检疫有多严格，也无法做到完全识别患者。对此，有分析指出，在加强检疫、防止疫情流入的同时，还应展开总体性应对工作，包括国民个人做好卫生工作、各地展开系统性应对、与中国等国家展开国际合作等。