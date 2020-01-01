韩国以单独作战形式向霍尔木兹海峡派兵

ⓒYONHAP News

韩国国防部21日决定以单独作战形式向霍尔木兹海峡派兵。国防部表示，考虑到当前中东局势，为保护国民安全和船舶自由通行，决定暂时扩大青海部队任务区域。国防部还表示，青海部队的任务区域从亚丁湾扩大到阿曼湾和波斯湾，将在韩军指挥下执行保护国民和船舶的任务。





韩国在不加入美国主导的国际海事安全联盟（IMSC）的同时，派遣青海部队独立执行任务。截至目前，青海部队在亚丁湾执行保护船舶和国民安全免受海盗侵犯的任务。国防部说明称，青海部队将在霍尔木兹海峡独立执行任务，不过在必要情况下，将与国际海事安全联盟展开合作，为此，决定将2名青海部队联络军官派遣至国际海事安全联盟总部。





此次进行任务交接被派遣的青海部队第31梯队将在霍尔木兹海峡执行任务。第31梯队包括“王建号”驱逐舰（4400吨级）和海上作战直升机“野猫”，总兵力为300人，包括由特殊战团士兵组成的搜索部队和操纵“野猫”的航空部队。





国防部方面表示，自去年5月中东地区紧张局势持续升级以来，就多种方案进行了内部讨论，在突发状况下保护国民和船舶、保障石油的稳定运输是最优先考虑的事项。





韩国选择了与日本相同的独立派兵方式。日本也未加入国际海事安全联盟，而是单独派遣260余名士兵、1艘海上自卫队护卫舰和1架P-3C巡逻机。这种方式的派兵可以说是在优先保护国家利益的前提下，兼顾了美国的要求和对伊朗关系的折中方案。霍尔木兹海峡是战略要冲之地，韩国船只每年经行900次以上，70%的韩国进口原油经由此地运输。不仅如此，全球原油消费量的五分之一经由霍尔木兹海峡运输，可以说是左右韩国和全球经济存亡之地，航海安全必须得到保障。韩国政府的派兵决定是为保护国家利益。此外，韩国作为美国同盟国，有义务保护双方的共同利益，同时还要兼顾同伊朗深厚的友好合作关系。不加入国际海事安全联盟、进行独立派兵既守护了韩美同盟精神，也维护了对伊关系，是一个折中选择。





美国称，该决定证明了韩美同盟的力量，对此表示欢迎和感谢。不过伊朗则如此前预料一样表示了忧虑。韩国外交部说明称，此前通过外交渠道提前向伊朗通报了政府的决定，伊朗方面出于反对外国军队派兵中东的基本原则，对此表示忧虑。不过外交部强调，今后应继续努力维护韩国同伊朗的关系，伊朗方面也作出了相同的回应。





韩国国内政党基本上对该决定表示欢迎或理解。不过部分意见认为，派兵应经过国会同意。个别市民团体认为，派兵或使韩国卷入战争，提出了反对意见。