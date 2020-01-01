北韩将于下月首次出席慕尼黑安全会议

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北韩决定出席将于下月在德国慕尼黑举行的安全会议。北韩将在会议中发出何等信息引人关注。慕尼黑安全会议始于1963年， 这是北韩首次出席慕尼黑安全会议。





目前，美北对话陷入僵局，美北关系也因挑衅举动和相互限制十分紧张。在此背景下，北韩将出席多边对话。北韩出席对话本身具有深刻意义，并引人关注。但代表北韩出席会议的人是北韩外务省副相金善京，这会导致其意义褪色。有观点认为，这只会成为基本的试探战，而不会成为有意义的契机。





北韩曾单方面提出年底对话时限，而在过了年底对话时限后，北韩则宣布将谋求新的道路。北韩单方面提出的对话时限没有取得任何成果。对北韩来说，这是一个决不能放任不管的事情。因为北韩是具有绝对权威的一人统治体系，金正恩是无所不能的“共和国最高尊严”，因此在对话时限内未取得任何成果意味着他的尊严严重受损。在此背景下，为了重返对话，北韩要有打破常规的名分，也就是说，需要恢复已受损的尊严。为此， 北韩需要通过弹道导弹发射和核试验等大规模挑衅展现尊严。若随后重启对话，北韩就能营造美国屈服于北韩武力的气氛。也就是说，北韩不会遵循合理、且符合常识的原则。





在此背景下，北韩出席多边会议是北韩释放的一种“信号”。世界各国领导人和大批高级官员将出席慕尼黑安全会议。在此次会议期间，各国还会举行各种多边及双边会谈。也就是说，这次会议是有关国际安保问题的多边外交平台。据悉，在美国方面，美国国务卿蓬佩奥和国防部长埃斯珀将出席会议，且韩国外交部长官康京和也将出席。随着南北韩美外交部门高级官员相聚一堂，各方有可能以此为契机举行对话。