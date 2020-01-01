“五眼联盟”升级为“五眼联盟+” 抑制北韩等国挑衅

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“五眼联盟”（Five Eyes）是5个国家组成的机密情报共享框架。由于这5国均属英语圈国家，且都遵循英美法系，因此在法律上容易开展合作。5国安保、国防、情报、通信和地理等方面的机构均参与该体系合作。





“五眼联盟”最早建立是为了监视前苏联阵营。为收集情报，“五眼联盟”开发了ECHELON监视系统。冷战结束后，当时开发的设备和技术仍在使用，监视着全球数十亿人的通信网。尤其是自2001年投入世界反恐战争行动以来，“五眼联盟”进一步扩展其监视能力，并将监视重心转移到互联网。





20世纪90年代末，ECHELON监视系统的存在首次为世人所知，一度成为欧洲议会一大争论焦点。前美国国家安全局雇员斯诺登提供的多项机密文件也曝光了“五眼联盟”的全球监控版图。但所有反对浪潮均不了了之，“五眼联盟”仍在加强对全球的监控。





启动韩国、日本、法国参与的“五眼联盟”扩大版框架是为了抑制北韩的挑衅行为，同时对中国起到牵制作用。北韩在单方面设定的“2019年底期限”逾期后，宣称将走上“新道路”，通过“正面突破”抵制制裁，强化战略武器能力，年初起，紧张局势不断升级。美国向韩半岛调遣战略资产予以牵制，特朗普甚至提到使用武力的可能。美国有线电视新闻网(CNN)26日称，在平壤附近山阴洞导弹基地捕捉到车辆活动，认为可能是导弹发动机试验迹象，且北韩其他导弹或核设施活动也有所增加。另外，从美国的立场来看，启动“五眼联盟”扩大版的另一目的是牵制中国。“五眼联盟”有关部门曾多次召开会议，共享有关中国IT企业华为的相关情报。美国认为，华为接受人民解放军等的支援，怀疑华为与中国政府合作窃取通信机密。对此，美国敦促各盟国不要使用华为的技术。