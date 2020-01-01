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冬季寒冷干燥，干眼症容易发作，人们常出现眼睛干涩、瘙痒、刺痛、有异物感、烧灼感、疲劳感、过度流泪等症状。那么，该怎样有效预防干眼症呢？

保持室内湿度。

冬季寒冷，使用空调或暖气取暖的室内，窗户紧闭，不利于空气流通，使之更加干燥，这种情况容易引发干眼症。因此，冬季要注意开窗通风，最好将室温控制在18℃-20℃，湿度保持在50%-70%。

注意合理用眼。

日常生活要保证充足的睡眠，减少熬夜，尽量避免长时间看电脑、电视、书等，避免用眼过度，建议用眼每小时休息10分钟。此外，眨眼次数越少，越容易产生干眼症，因此要养成多眨眼的习惯。

合理调节饮食。

饮食中多摄入维生素族营养元素，对眼睛的护养有一定的食补功效，可以多吃胡萝卜、菠菜等绿黄蔬菜，黄色水果，以及动物内脏等；同时，多食用高蛋白食物，也可有效预防干眼症的出现。

注意眼部卫生。

预防干眼症要注意眼部卫生，勤洗手，不要用手揉搓眼睛。另外，经常热敷、擦洗眼部，不仅保证了眼部的清洁，而且有利于眼部血管的流通，缓解眼部疲劳，进而达到有效预防干眼症的目的。

注意眼部防护。

外出时尽量戴上太阳镜保护眼睛，一方面可以减少冬季强烈的紫外线对眼睛的照射，另一方面可以减少寒风对眼睛的直接吹袭而导致的眼结膜的伤害。此外，隐形眼镜使用者注意佩戴时间不宜过长，否则容易导致眼球表面脱水。





（文中窍门来自王*倩听友）