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5.18光州民主化运动（中文译名：光州事件）是1980年5月18日-27日在南部城市光州，市民们为了抵抗军事独裁政权发起的民主运动，堪称现代史上最悲哀的事件。当时掌握军权的全斗焕将军武力镇压民主运动，造成众多市民与学生伤亡。这起事件加速了韩国民主政治的到来。





光州事件的背景是这样的。1979年10月末，朴正熙总统被暗杀后，实权很快掌握在军人手中。此后，在野政客、大学生等人士因要求民主而被逮捕与拷问。12月12日，以全斗焕将军为核心的军事集团发动军事政变，这使得军事独裁统治得以延续下去。随着金大中等民主运动人士发表宣言，要求全斗焕下台，1980年4月，举国上下爆发了工人与学生的大规模示威浪潮，随后全斗焕政府发布戒严令，禁止集会游行。但是民众的示威浪潮愈演愈烈，5月15日，在首尔云集10万名大学生举行示威，反对军人掌握政府，并要求撤销戒严令。16日，光州也有成千上万的学生与市民举行示威，全斗焕遂进一步发布紧急戒严令，将戒严范围扩大到全国，关闭大学校园，拘捕金大中等民主运动领导人与学生。不仅如此，还组织戒严军包围光州市，切断光州与外界的联系，并歪曲事实，令媒体将光州民主化运动报道为颠覆分子的暴动。18日，在光州全南大学，学生们与戒严军发生第一次冲突，军人追赶跑到市区示威的学生们，用棍棒打死学生，并逮捕很多学生，戒严军的武力镇压由此拉开了5.18光州抗争的序幕。21日，30万人云集道政府大楼前要求道歉，戒严军向民众开枪，造成众多人死亡。在为期10天的抗争期间，每天都有好几十万人参加示威，发放传单揭露光州的惨状与戒严军的暴行。当各界人士组织对策委员会与戒严军进行谈判时，戒严军还投入坦克作为前锋，残酷地武力镇压参加示威的民众。





据统计，光州民主化运动造成5800多人伤亡，下落不明的人也有80多人。光州事件最终没能取得成功，但大为提高了民众的民主意识。到了90年代，文民政府上台后，金泳三总统发表谈话，对光州事件的正当性给予了肯定，并制定特别法，将光州事件的加害者告上了法庭。金大中政府期间，还将5月18日指定为国家纪念日，这些努力对治愈国民与光州市民的创伤起到了很大的作用。2011年，联合国将光州事件的照片、市民的日记、传单等印刷品以及国家文件等列入世界记录遗产。