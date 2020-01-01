你身边的清洁“小能手”——韩国“ACE Electronics”公司

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今天，我们将带领大家走进韩国“ACE Electronics”公司，这是一家无线吸尘器领先制造商，让我们与公司首席执行官周英重（音译：주영종）先生一道，聊一聊他们公司。





周英重先生最初是一家贸易公司的首席执行官。他凭借敏锐的商业眼光获得了成功，但他发现自己希望挑战制造业。因此，他于1997年成立了韩国“ACE Electronics”公司，并开始开发新产品，重点放在无线吸尘器上。当时这种无线吸尘器并不是很常见，但基于周先生在海外市场的丰富经验，他确信这样一种新产品将使他的这个小公司有机会与大公司竞争。韩国“ACE Electronics”公司关注的第一个问题就是设计，因为与大公司相比，为了提高其品牌知名度，必须想方设法引起消费者的注意。





韩国“ACE Electronics”公司与一家设计公司合作开发了一款新型吸尘器，它是一款无线吸尘器，外观看起来像鲨鱼，命名为“SSAKS”。正是因为它有着迷人的设计，这款清洁装置可以放置在屋内的任何地方，可以当作家庭内部装饰品。在外观上，这款新清洁工具的两个翅膀像鲨鱼一样。吸尘时，吸尘器会同时打开两侧的两个护翼，以确保吸尘器内部的气压稳定。进入21世纪，“SSAKS”新产品占据了韩国国内无线吸尘器市场80％的市场份额。韩国“ACE Electronics”公司被首尔市商务厅选定为首尔优秀产品，并推动其开拓海外市场。





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1998年以来，韩国“ACE Electronics”公司已经将产品出口到了多个国家，包括日本、美国、伊朗、泰国和印度尼西亚，其产品的质量已在国内外获得了广泛认可。





如果在生产过程中发现任何细微的缺陷，韩国“ACE Electronics”公司都会立即暂停生产并检查生产的每个环节，这会造成很大的损失，增加成本，但是韩国“ACE Electronics”公司坚决严控产品质量，因为如果产品质量下降了，公司将失去整个市场。韩国“ACE Electronics”公司认真倾听消费者的声音，不断分析消费者的需求。在世界范围内首次采用了在真空吸尘器两侧打开空气出口的方法，以提高空气流通效率并弥补之前型号吸力较弱的缺点。此外，吸尘器的舒适性也非常符合人体工程学的设计，同时能够将噪音和振动降至最低。通过这种方式，韩国“ACE Electronics”公司大福提高了产品性能，吸引了更多的消费者。





为了最大程度地提高客户满意度，韩国“ACE Electronics”公司竭尽全力打造出令人惊叹且可靠的产品。我们有理由相信，韩国“ACE Electronics”公司将发展成为清洁产品行业的“领军者”。