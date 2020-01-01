2020韩国旅游产业前景

© YONHAP News

在韩国，今年的农历新年假期从1月24日开始，27日结束。根据相关机构对农历新年期间韩国国内旅行的分析，江原道在传统假日的第一天外来游客最多。同时，中国的农历新年假期，也就是通常所说的中国春节假期一直持续到1月30日，许多中国游客到韩国旅游，仅韩国度假胜地济州岛就迎来3万多中国游客。韩国旅游业从今年年初开始复苏，韩国政府计划在2020年吸引2000万海外游客。今天，我们邀请到了韩国庆熙大学酒店观光学院的金哲元（音译：김철원）教授，与他共同聊一聊韩国实现这一里程碑式数字的可能性。





事实上，实现这一数字的可能性还是很大的。之前，韩国曾因部署美国“萨德”系统，导致韩中之间出现了外交摩擦，而目前两国外交摩擦有明显减弱的迹象。据报道，中国国家主席习近平将于今年3月份对韩国进行国事访问。2016年，大约有800万中国游客选择到韩国旅游，但在韩国提出部署“萨德”系统后，2017年，这一数字几乎减少了一半。幸运的是，去年这个数字有所回升。去年，“萨德”争端依然还未解决，而韩国和日本之间的历史冲突愈演愈烈。但是，韩国成功实现市场多元化，加之韩元贬值，导致外国人在韩国的消费不断增加，这吸引了许多外国游客选择到韩国旅游。2019年，外国游客人数达到1750万。鉴于去年曾出现一系列积极的发展信号，韩国今年有可能迎来2000万的外国游客。





2019年，赴韩国旅游的外国游客人数达到了历史最高水平1750万，超过了2016年创下的年度纪录1724万。这一数字意味着2019年全年每1.8秒就有一个海外游客访问韩国。实际上，韩国的入境游客人数在2017年降至1334万，然后在2018年反弹至1535万。那么，这个数字为什么在2019年达到了历史新高呢？





过去，韩国旅游业严重依赖中国和日本。然而，近两年韩中、韩日之间发生了外交和历史冲突，这对韩国旅游业的发展造成了一定的不利影响。韩国政府一直积极开发东南亚、欧洲和中东等其他地区的市场，一直努力吸引当地的游客到韩国旅游。因此，韩国对中国和日本的依赖程度不断降低，旅游产品及游客组成也更加多样化。





中国曾对韩国决定部署由美国主导的导弹防御系统采取反制措施，中国政府于2017年禁止中国旅行团访问韩国，并禁止在中国境内发布所有韩流内容。当年，中国赴韩国游客人数大幅下降，韩流文化内容在中国的影响力被逐渐削弱。去年，访问韩国的中国游客数量恢复到了600万，但仍远低于之前的水平。更糟糕的是，由于日本对韩国的经济报复以及韩国“抵制日本”运动，日本游客人数去年出现了下降趋势。在这种困难的情况下，韩国政府开始致力于吸引来自中国的自由行游客，并努力实现入境旅游来源市场多样化。这种策略被证明是非常有效的，取得了很大的成功。2019年，访问韩国的外国游客人数创历史新高。此外，去年1月至11月，韩国旅游收支逆差同比减少了55亿美元，为95.6亿美元。受到这种积极成果的鼓舞，韩国政府正在制定计划，将韩国打造成为一个更具吸引力的旅游胜地。





今年，为了吸引超过2000万的外国游客，韩国政府推出了各种应对措施。例如，政府正在努力将韩国一个城市发展成为全球旅游目的地，并培育4个地方城市作为区域旅游中心。韩国旅游业的问题之一是游客目的地主要集中在首尔和济州岛这两个地区。政府将在未来5年内投入4500万美元，将首尔和济州岛以外的一个大都市发展成为一个国际旅游城市。





今年，韩国政府将通过扩大推广韩流内容等方式，如经常举办韩流音乐会等，吸引世界各地的韩流粉丝到韩国旅游。政府还提出旨在鼓励游客到首尔之外各个地区旅游的目标。此外，韩国将利用其强大的技术实力，打造更有趣的韩流节目内容和旅游产品，使游客可以通过虚拟现实的方式体验韩国文化。据估计，越来越多的外国游客将创造410亿美元的旅游市场，并创造46万个工作岗位。但是分析人士指出，当前的计划还是有一些局限性的。





韩国需要通过制定更好的特色旅游计划来推广韩国旅游产品。韩国地方政府经常试图以成功的外国案例为榜样。但事实证明，他们的计划缺乏竞争力，并且缺乏自己的特色，因为旅游产品大多非常相似。即使外国游客想在韩国的各个角落旅行，但他们缺乏有关当地的旅游信息，也无法在社交网络服务上找到关于旅游景点的评论。因此，缺少这种满足消费者需求的产品是韩国旅游业面临的问题之一。





韩国旅游业的长期问题是旅游业的内容匮乏。韩国一年四季都有很多可以探访的景点，但旅游信息仅限于首尔和济州岛，所以从目前来看，多数游客到这两个地区旅游也就不足为奇了。另一个问题是各个地区都希望模仿国外的成功案例，而不是开发各个地区特色的旅游产品。如今，越来越多的游客希望体验韩国本地人的生活，被韩国的自然景色所吸引。为了适应不断变化的旅游趋势，韩国的旅游政策也应随之改变。





旅游计划应系统地制定，地方政府有必要找出其所在地区旅游方面的问题并加以纠正，以便人们到地方旅游，居住或投资于该地区。只有改善旅游基础设施和内容，游客才能来到该地区旅游。此外，游客追求更高的旅游满意度，有必要开发旅游内容来满足消费的需求。





1962年，前来韩国的外国游客仅为1.5万人。60年来，韩国实现了惊人的经济发展。基于其巨大的发展潜力，韩国应作出更大的努力，打造理想的旅游目的地，让国际游客能够轻松地获得旅游信息，方便地乘坐交通工具，享受各种旅游内容和优质的服务。我们希望，韩国能够在新的一年里迎来更多的外国游客，推动韩国旅游快速发展，同时也为推动韩国经济注入强大的动力。