2020庚子年到来，咱们尽情玩乐吧！
2020-01-01
#明星档案 l 2020-01-28
职业：演员
生日：1993年8月17日
出生地：仁川
身高：175cm
出道：电视剧《刺鱼》（2000年）
俞承豪7岁时拍摄广告，凭借可爱的样貌成为童星。2000年，俞承豪参演了人生第一部电视剧《刺鱼》，在其中饰演一位白血病儿，十分逼真的哭戏打动了无数观众的心，也成为了最催泪的小演员。
直至2009年，俞承豪均在各类影视剧作品中饰演孩童及青少年，其中也不乏《别告诉爸爸》、《悲伤恋歌》、《人狗奇缘》等经典作品，而俞承豪的演技也在长达近10年的表演中得到磨练。2009年，俞承豪在《善德女王》中饰演了太宗武烈王金春秋一角，戏中霸气十足，实现了演艺之路上的蜕变，从此，俞承豪也迎来了演艺事业的成熟期。
在现代剧中，俞承豪时常塑造与其温柔相貌形成反差的冷酷形象，而在古装剧中，翩翩公子范儿也让无数迷妹为之倾倒。但与此同时，人们依旧对俞承豪童年饰演过的可爱、感人的角色记忆犹新，因此俞承豪也被观众公认为是从童星成功转型的最受期待的男演员。
代表作：
·电视剧：
《Memorist》（2020）
《福秀回来了》（2018）
《不是机器人啊》（2017）
《君主-假面的主人》（2017）
《记得-儿子的战争》（2015）
《想你》（2012）
《阿娘使道传》（2012）
《武士白东修》（2011）
《学习之神》（2010）
《善德女王》（2009）
《太王四神记》（2007）
《外星人之泉》（2006）
《悲伤恋歌》（2005）
《父母见上书》（2004）
《情书》（2003）
《刺鱼》（2000）
·电影
《凤伊金先达》（2016）
《朝鲜魔术师》（2015）
《盲证》（2011）
《父山》（2009）
《第四课时推理领域》（2009）
《看得到首尔吗》（2008）
《人狗奇缘》（2006）
《别告诉爸爸》（2004）
《快乐圣诞》（2003）
《爱·回家》（2002）
主要获奖经历：
MBC演技大赏 迷你剧 男子最优秀奖（2017）
SBS演技大赏 类型电视剧 优秀演技奖（2016）
第26届韩国最佳着装天鹅奖 演员部门（2010）
第4届安德烈·金最佳男明星奖（2009）
MBC演技大赏 男子新人奖（2009）
第二届Mnet 20’s Choice年轻男艺人大奖（2008）
SBS演技大赏 男子童星奖（2007）
大韩民国电影演技大赏 童星奖（2007）
KBS演技大赏 男子青少年演技奖（2005）
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