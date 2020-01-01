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俞承豪

#明星档案 l 2020-01-28

职业：演员 

生日：1993年8月17日

出生地：仁川

身高：175cm

出道：电视剧《刺鱼》（2000年）

 

俞承豪7岁时拍摄广告，凭借可爱的样貌成为童星。2000年，俞承豪参演了人生第一部电视剧《刺鱼》，在其中饰演一位白血病儿，十分逼真的哭戏打动了无数观众的心，也成为了最催泪的小演员。 

直至2009年，俞承豪均在各类影视剧作品中饰演孩童及青少年，其中也不乏《别告诉爸爸》、《悲伤恋歌》、《人狗奇缘》等经典作品，而俞承豪的演技也在长达近10年的表演中得到磨练。2009年，俞承豪在《善德女王》中饰演了太宗武烈王金春秋一角，戏中霸气十足，实现了演艺之路上的蜕变，从此俞承豪也迎来了演艺事业的成熟期。 

在现代剧中，俞承豪时常塑造与其温柔相貌形成反差的冷酷形象，而在古装剧中，翩翩公子范儿也让无数迷妹为之倾倒。但与此同时，人们依旧对俞承豪童年饰演过的可爱、感人的角色记忆犹新，因此俞承豪也被观众公认为是从童星成功转型的最受期待的男演员。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《Memorist》（2020 

《福秀回来了》（2018 

《不是机器人啊》（2017 

《君主-假面的主人》（2017 

《记得-儿子的战争》（2015 

《想你》（2012 

《阿娘使道传》（2012 

《武士白东修》（2011 

《学习之神》（2010 

《善德女王》（2009 

《太王四神记》（2007 

《外星人之泉》（2006 

《悲伤恋歌》（2005 

《父母见上书》（2004 

《情书》（2003 

《刺鱼》（2000 

·电影 

凤伊金先达》（2016 

《朝鲜魔术师》（2015 

《盲证》（2011 

《父山》（2009 

《第四课时推理领域》（2009 

《看得到首尔吗》（2008 

《人狗奇缘》（2006 

《别告诉爸爸》（2004 

《快乐圣诞》（2003 

《爱·回家》（2002

 

主要获奖经历： 

MBC演技大赏 迷你剧 男子最优秀奖（2017 

SBS演技大赏 类型电视剧 优秀演技奖（2016 

第26届韩国最佳着装天鹅奖 演员部门（2010 

第4届安德烈·金最佳男明星奖（2009 

MBC演技大赏 男子新人奖（2009 

第二届Mnet 20’s Choice年轻男艺人大奖（2008 

SBS演技大赏 男子童星奖（2007 

大韩民国电影演技大赏 童星奖（2007 

KBS演技大赏 男子青少年演技奖（2005

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