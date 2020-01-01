职业：演员

生日：1993年8月17日

出生地：仁川

身高：175cm

出道：电视剧《刺鱼》（2000年）

俞承豪7岁时拍摄广告，凭借可爱的样貌成为童星。2000年，俞承豪参演了人生第一部电视剧《刺鱼》，在其中饰演一位白血病儿，十分逼真的哭戏打动了无数观众的心，也成为了最催泪的小演员。

直至2009年，俞承豪均在各类影视剧作品中饰演孩童及青少年，其中也不乏《别告诉爸爸》、《悲伤恋歌》、《人狗奇缘》等经典作品，而俞承豪的演技也在长达近10年的表演中得到磨练。2009年，俞承豪在《善德女王》中饰演了太宗武烈王金春秋一角，戏中霸气十足，实现了演艺之路上的蜕变，从此，俞承豪也迎来了演艺事业的成熟期。

在现代剧中，俞承豪时常塑造与其温柔相貌形成反差的冷酷形象，而在古装剧中，翩翩公子范儿也让无数迷妹为之倾倒。但与此同时，人们依旧对俞承豪童年饰演过的可爱、感人的角色记忆犹新，因此俞承豪也被观众公认为是从童星成功转型的最受期待的男演员。

代表作：

·电视剧：

《Memorist》（2020）

《福秀回来了》（2018）

《不是机器人啊》（2017）

《君主-假面的主人》（2017）

《记得-儿子的战争》（2015）

《想你》（2012）

《阿娘使道传》（2012）

《武士白东修》（2011）

《学习之神》（2010）

《善德女王》（2009）

《太王四神记》（2007）

《外星人之泉》（2006）

《悲伤恋歌》（2005）

《父母见上书》（2004）

《情书》（2003）

《刺鱼》（2000）

·电影

《凤伊金先达》（2016）

《朝鲜魔术师》（2015）

《盲证》（2011）

《父山》（2009）

《第四课时推理领域》（2009）

《看得到首尔吗》（2008）

《人狗奇缘》（2006）

《别告诉爸爸》（2004）

《快乐圣诞》（2003）

《爱·回家》（2002）

主要获奖经历：

MBC演技大赏 迷你剧 男子最优秀奖（2017）

SBS演技大赏 类型电视剧 优秀演技奖（2016）

第26届韩国最佳着装天鹅奖 演员部门（2010）

第4届安德烈·金最佳男明星奖（2009）

MBC演技大赏 男子新人奖（2009）

第二届Mnet 20’s Choice年轻男艺人大奖（2008）

SBS演技大赏 男子童星奖（2007）

大韩民国电影演技大赏 童星奖（2007）

KBS演技大赏 男子青少年演技奖（2005）