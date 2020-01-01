新型肺炎疫情预计将严重打击全球经济

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新型冠状病毒肺炎疫情扩散对经济造成的负面影响引人忧虑。春节连休结束，韩国股市开市第一天28日，综合股价指数开盘跌破2200点，金融市场出现动荡。





自中国武汉出现新型肺炎疫情后，感染人数不断增加，世界卫生组织（WHO）已将新型肺炎疫情在全球范围内的风险评估等级由“中”上调至“高”，世界各国准备利用包机从中国撤离本国公民，韩国政府也决定30日以前利用包机撤离被困中国武汉的600多名韩国公民。





新型肺炎事态最大的忧虑是对经济造成负面影响。疫情的蔓延将导致经济活动萎缩，引发市场不安，减缓经济增长速度。受打击最大的将是服务业，旅游、住宿和餐饮业将面临直接打击，这种情况在发生非典型肺炎和中东呼吸综合征疫情时期就已出现。2002年至2003年爆发非典疫情时期，中国大陆和香港的经济增长率约下降了3个百分点，2003年中国旅游业10年来首次出现负增长。非典减慢了全球经济增长速度，韩国也不例外，2003年第二季度，韩国经济增长率下降了1个百分点，相当于降低全年增长率的0.25%。





2009年爆发禽流感时期，韩国第四季度经济增长率仅为0.4%，相当于降低全年增长率的0.3%。以旅游业来说，同年第三季度销售额同比减少25%。此外，2015年出现中东呼吸综合征病例时期，也对旅行业造成沉重打击，同年5月，访韩外国游客为133万人，6月减至75万人，减少了将近一半。同年第二季度经济增长率仅为0.4%，将全年增长率拉低了0.2%。





相较非典等疫情，武汉肺炎预计将对世界经济造成更大影响。目前，中国在世界经济中的地位并非发生非典疫情时期所能比拟。非典时期，中国在世界经济中占比8.9%，今年预计占比将超过20%。问题是在出口和旅游业等方面，中国经济在韩国经济中占据了举足轻重的地位，中国经济走低，韩国经济也难免受影响。韩国经济副总理洪楠基表示，今后将参考非典和中东呼吸综合征等疫情，预先做好准备，采取必要的措施。