金延秀的小说《去了刚松林》

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“那、那、那边，野猪下去了，快抓！”

就好像出现山体滑坡，

山上的积雪开始往下滑落。

野猪身上飞舞着雪花，出现在土堆上，

在那里四处张望。

野猪在土堆上想带着小野猪逃跑，

它保持了戒备状态，我和野猪相互注视着对方。





我压抑着扣动扳机的冲动，

就那样用枪指着它。





野猪呼出了热气，全身发抖，

看了我一眼以后，就带着小野猪往另一边跑开了。





“그, 그, 그쪽으로 멧돼지 내려간다. 잡아라!”

산사태라도 일어난 듯

쌓인 눈이 아래쪽으로 쏟아져 내리기 시작했다.

눈을 뿌리며 둔덕 위로 나타난 멧돼지는

잠시 주위를 두리번거렸다.

바로 그 때 둔덕을 따라 새끼들을 대피시키느라

경계의 눈초리를 늦추지 못하던 멧돼지와 내 눈이 마주쳤다.





나는 방아쇠를 당기고 싶은 욕망을 억누르면서

그저 총으로 겨낭하기만 했다.





멧돼지는 뜨거운 콧바람을 내쉬면서 몸을 부르르 떨더니

나를 본숭만숭하고는 새끼들이 사라진 쪽으로 달려갔다.









他们继续去追赶野猪，狗叫声传遍了整个山谷，狩猎现在才正式开始。









野猪凶猛，狗在周围吠叫。

叔叔和野猪一动也不动地站在那里注视着对方。

叔叔的眼睛盯着野猪，慢慢地打开了猎枪的保险，

断了腿的小猪一步步地爬向母猪。





“往下走了。开枪，快开枪！”

拖拉库在那里大叫，

母猪开始冲向叔叔。





叔叔用枪瞄准了野猪，

枪口随着野猪冲的方向移动。

可是，叔叔并没有扣扳机。





멧돼지에 압도당한 개들만 요란하게 짖어댈 뿐,

삼촌과 멧돼지는 옴쭉달싹하지 않고 서로 쏘아볼 뿐이었다.

삼촌은 멧돼지에게 시선을 고정시킨 채 천천히 안전장치를 풀었다.

관절이 부러진 새끼가 엉금엉금 어미쪽으로 기어갔다.





“내려온다, 쏴라 쏴”

도라꾸 아저씨가 소리쳤다,

어미 멧돼지가 삼촌을 향해 달려들었다.





삼촌은 총을 겨눴다.

삼촌은 멧돼지의 진행 방향을 따라 총신을 내렸다.

삼촌은, 그러나 끝내 방아쇠를 당기지 못했다.









#采访：文学评论家全绍英

“有一天，叔叔坠入了爱河，因为爱，他甚至想一死了之。后来，他终于觉悟了，并非爱情伟大，而是生命更可贵。在爱情无法实现，他和情人相对而坐，作出极端选择的时候，他发现情人和他的想法不同，情人认为生命更重要，想要继续活下去。叔叔在林中打猎的时候，从冲向他的野猪的眼睛里看到了情人这种愿望和意愿，情人和野猪的眼睛合在了一起，最后他还是未能扣扳机。”









作家金延秀 (1970.庆尚北道金泉)

2009年获得第33届李箱文学奖大奖

2003年获得第34届东仁文学奖。