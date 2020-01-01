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在韩国四大企业集团中，除现代汽车外，三星、SK和LG主力事业均以信息通信技术为主。在四大企业集团当中，三星集团遥遥领先，其资产逾400万亿韩元，主力企业为三星电子，三星电子以半导体项目为主取得了高度发展。





三星电子的起源是韩国三星电子工业和日本三洋电机合作成立的三星三洋电机。三星三洋电机成立于1969年，主要生产电视机等家电产品。1974年，三星电子工业接手经营韩国半导体，1977年合并为三星三洋电机。1983年，三星集团建设了尖端半导体工厂，涉足半导体事业。后来，在李健熙会长的领导下扩大事业版图，将三星电子发展成为世界顶尖企业，主导全球半导体和智能手机市场。





排名第二的现代汽车集团以汽车为其主力项目。现代汽车成立于1967年。1974年6月，现代汽车首款自主车型“小马”牌汽车问世，并于同年7月首次出口厄瓜多尔。继日本之后，韩国是亚洲第二个自行开发汽车的汽车生产国，成为世界级的汽车工业国。





第三位SK集团起源于鲜京集团。1980年，鲜京接手经营国营企业大韩石油公社，在能源和化学领域崭露头角。随后，现代电子合并LG半导体成立了半导体企业海力士。2012年，SK集团接手经营海力士后，迎来了半导体行业的黄金期，在移动通信和半导体领域居于领先地位。





排名第四的LG集团是韩国电子产业的领先企业。LG起源于金星社，在韩国首次生产收音机等家电产品。金星社成立于1958年，1995年改名为LG。LG半导体被现代集团收购后，LG逐渐落后于三星电子和SK海力士。