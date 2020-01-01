《漫话国乐》 狭口蛙打令 / 岩石打令 / 六七月的阴天





古代，韩国有两班、中人、平民、贱民等阶级身份制度，因此音乐也按照阶级有所不同。古时候，皇家贵族等统治阶层欣赏的音乐被称为“正乐”，普通老百姓欣赏的音乐叫作“民俗音乐”，因为阶级不同，音乐风格也截然不同。正乐中，以汉诗、时调等汉字诗歌为歌词的歌曲、歌辞、时调等音乐被称为“正歌”。相反，平民的音乐基本不称为歌，而叫作“索里”（声音的意思）。其中，专业艺人唱的索里称为“杂歌”，杂歌乍听与正歌相比显得浮浅庸俗，不过能被称之为歌已算不错了。





今天我们准备了杂歌中的惠茂里杂歌。惠茂里杂歌本来是首尔、京畿地区的艺人表演的索里，节奏欢快，将精彩有趣、诙谐幽默的辞说紧锣密鼓地唱出来，一般安排在表演节目的尾声，深得观众的喜爱。在惠茂里杂歌中，最受欢迎的莫过于《狭口蛙打令》了，这首杂歌以栖息在清溪川的狭口蛙比喻住在清溪川一带的各色各样的人。

{音乐1： 惠茂里杂歌《狭口蛙打令》 / 李春羲}





清溪川是从围绕首尔的山谷中流下的溪水汇入汉江、流淌于首尔市中心的一条河流。以前，人们住在清溪川边，每天以河水洗衣、打水等方便了人们的生活。可随着时间的流逝，人们丢弃的污水、垃圾也通过清溪川流入汉江，时间久了，污水等污染物堆积起来，使得清溪川一带变得臭气熏天、脏乱不堪，从此，清溪川一带逐渐成了穷人聚居的地方。





在朝鲜王朝末期，首尔有一个业余艺人团体叫“四契轴”，该团体的成立宗旨在于交流与观摩学习。团员都住在首尔火车站后边的万里洞与青坡洞一带，他们都各自有职业，只因为音乐这个共同的爱好而走到了一起。每逢冬季，团员们经常聚集在储藏蔬菜的窝棚，有时候还会请来著名艺人一起唱歌玩乐。





据说他们每次聚会，会先唱时调等典雅的正歌，接着歌唱很长的十二杂歌，兴致正浓时，就站起来翩翩起舞或击鼓唱歌，最后一定会以惠茂里杂歌结尾，这是因为惠茂里杂歌欢快又精彩，很适合将氛围推向高潮。





接下来请大家欣赏的是突显惠茂里杂歌特点的《岩石打令》。

“肚子饿了煮一锅饭，

饭里多的是稻粒与小石子，

今天稻粒石子格外多，也许是因为你不在家。

瞧，米饭里都有哪些石头……”

《岩石打令》描写了吃饭时嚼到石子的情况，为了夸大其词，还将小石子比喻为全国各地颇有名气的大岩石。

{音乐2： 惠茂里杂歌 《岩石打令》 / 朴相玉名人}





古时候，到了秋季收获的季节，由于农具不发达，不容易滤出石子、稻粒等，很难去杂，所以吃饭时很容易嚼到小石子。《岩石打令》不仅把饭里的小石子比喻为全国各地的大岩石，还说，吃完饭想吃锅巴，结果打开饭锅一看，一对传说中的异兽-獬豸（xie4zhi4）从锅里慢吞吞地爬了出来。





獬豸是神话传说中的神兽，相传，獬豸善于辨别是非，公正不阿，而且还会逢凶化吉。在《岩石打令》中出现的獬豸很可能是矗立在首尔光化门广场前的獬豸，因为这对獬豸是以花岗岩制作的。





今天的最后一首惠茂里杂歌是《六七月的阴天》。这首歌描写了在炎炎夏日，一个男人在河边捕鱼的故事。乌云笼罩的阴天，男人独自来到河边捕了几条鱼。男人迫不及待地想把鱼拿给家人。这时，一个男孩牵着黑牛刚好路过，男人就叫住男孩，叫男孩跑腿把鱼送到家里，还嘱咐太太做一道美味的鱼汤。男孩机敏又伶俐，说自己忙得不可开交，不知道能不能给男人家里送鱼。听到这里，有的听友可能已经看穿了男孩的心思，也许送他几条鱼，他才会心甘情愿地跑腿吧。

{音乐3：惠茂里杂歌《六七月的阴天》/李熙文（音）、演奏-Prelude}