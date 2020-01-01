北韩：新型冠状病毒事关国家存亡 全力防控

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北韩将新型冠状病毒防疫工作定义为事关国家存亡的问题，全力展开应对。这意味着两点，首先，北韩的防疫和医疗体系十分薄弱，病毒一旦流入，将造成无法收拾的扩散局面。第二是保卫革命，即保卫平壤，尤其是权力核心层和金正恩。





北韩医疗体系的四大原则是免费医疗、预防医学、家庭单位负责制、新医学和东方医学综合治疗。免费医疗指由国家免费提供医疗服务。但据了解，免费医疗正在成为徒有其名的一项制度。医疗应包括各种医疗手段和药品，但受物资不足影响，北韩医疗服务质量正逐步恶化。有分析认为，在经历了上世纪90年代“苦难行军”后，北韩官方医疗系统实际上已经崩溃。因此，北韩正在强调“诚意治疗”。1960年，北韩某医院医学院实习生将自己的皮肤移植给烧伤患者，金日成听说后大加赞赏，由此出现了“诚意治疗”的概念。可以说该概念正被利用为弥补医疗系统崩溃的手段。家庭单位负责制与主治医生的概念类似，即患者可在居住地和职场接受双重医疗管理。但该制度也处于有名无实状态，一名医生最多要负责160户家庭、1000名患者，大城市医生甚至要负责4000名患者。新医学和东方医学综合治疗是指西医韩医综合治疗，这主要是由于在北韩，西医和韩医的区别并不明确，医药品也严重不足。北韩强调预防医学也是为了弥补并掩盖医疗体系瓦解的事实。另外，北韩的分级诊疗共有4个阶段，不过只要有钱，就可立即进入最高级医院。





北韩的医疗服务主要集中在平壤，尤其是核心权力层。最近，平壤先后建成柳京综合眼科医院、玉流儿童医院等大型医院。分析指出，北韩此次对新型冠状病毒的应对也与此一脉相承。脱北者专家认为，这最终意味着封锁平壤，部分专家甚至认为，北韩对平壤以外的地区既不关心，也没有能力关心。在防疫和医疗能力全无的状态下，除封锁以外，并无其他方法。





北韩与新型冠状病毒疫情首发地中国接壤，是扩散可能性最大的地区。实际上，北韩几乎全面封锁了国境，开往平壤的火车虽然还在运行，但长途客车已经停运。北韩试图通过封锁边境、完全封锁平壤来阻止新型冠状病毒流入，这一措施的最终目的是保护最高权力层和国务委员长金正恩。