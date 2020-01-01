北韩外务相换人将给美北关系带来何种影响

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1月23日，北韩媒体证实前祖国和平统一委员会委员长李善权出任外务相。北韩朝鲜中央广播电台报道称，新任外务相李善权当天出席为驻北韩外交使节举办的新春招待会，这证实了此前李善权将接替李勇浩出任北韩外务相的传言。那么，外务相换人会给北韩的对外政策带来何种影响？





北韩正式确认前祖国和平统一委员会委员长李善权被任命为新任外务相。春节期间，北韩外务省为驻平壤外交使节举办新春招待会时，李善权以外长身份首次公开露面。2016年，北韩国务委员会委员长金正恩主持召开劳动党第七次全国代表大会时，李勇浩接替李洙墉成为北韩外务相。北韩外务相通常在职5年以上，甚至长达10多年。与此相比，李勇浩在职仅4年，可以说短了一些。这可能是因为美北对话陷入僵局，金正恩委员长认为有必要对外交部门进行人事调整，由军人出身的对韩强硬派李善权接替李勇浩出任外务相，并以此向美国发出强硬信息。









在去年年底举行的劳动党全体会议上，李勇浩被免除外务相职务。李勇浩作为正统外交官，2016年被任命为外务相，并促成两次美北首脑会谈。去年2月在越南河内举行的美北首脑会谈破裂后，负责工作协商的统一战线部部长金英哲被免职，最近将对美外交失败的责任归咎于李勇浩，免除其外务相职务，由军人出身的李善权接任。





李善权出身于负责北韩对外情报工作的“侦察总局”，曾担任南北韩军事工作会谈代表，并在南北韩军事会谈时辅佐北韩方面代表金英哲等，长时间负责对韩事务。特别值得一提的是，2018年9月在平壤举行南北韩首脑会谈时，李善权对随同文在寅总统访问北韩的韩国大企业总裁说“冷面能从嗓子眼儿咽下去吗？”而引起轩然大波。此外，对略微迟到的时任韩国统一部长官赵明均说“手表像主人一样没有观念”，讽刺赵明均长官没有时间观念。由于对韩强硬派李善权出任负责对美外交的北韩外务相，今后北韩的对外政策将发生何种变化，格外引人关注。









北韩新任外务相李善权是同劳动党中央委员会副委员长金英哲一道负责对韩事务的人物。因此，金正恩委员长任命李善权为外务相，意味着北韩将正面突破目前的窘境。在经济方面，北韩将通过自力更生和强调自强来突破窘境，在外交方面将与中国和俄罗斯加强合作，坚持对美国的强硬路线。此外，由军人出身的李善权负责外交事务，还能取得安抚军心的效果。今后，北韩有可能以核拥有国自居，并进行核导开发等展开对美强硬外交。





在此情况下，金正恩委员长的姑姑、前劳动党中央书记金敬姬突然公开亮相也引人深思。过去6年多来未在公开场合露面的金敬姬和金正恩一家人在三池渊剧场观看了春节特别演出。金敬姬坐在金正恩夫人李雪主身边，证明她依然健在。在北韩，金敬姬是具有象征性的人物。她作为已故国家主席金日成的女儿和已故北韩国防委员会委员长金正日唯一的妹妹以及北韩国务委员会委员长金正恩的姑姑，拥有纯正的白头山血统。因此，金正恩请金敬姬一起观看春节特别演出，可取得强调白头山精神、炫耀白头山血统精诚团结的效果。因此，金敬姬此次公开亮相可以说具有特别的意义。





目前，北韩因美北对话与无核化协商陷入僵局而遭遇困难，但今年是北韩经济发展五年规划的最后一年，北韩必须在经济方面有所作为。问题是北韩在遭受国际社会严厉制裁的情况下，在经济方面难以取得显著的成果。因此，金正恩委员长请出姑姑金敬姬，以炫耀白头山血统团结一致、共赴国难的强烈意志，并以此促进内部团结，正面突破当前的制裁局面。如此这般，北韩在强调自力更生、正面突破的同时，将展开强硬的外交政策。当地时间1月26日，总部设在美国的对北韩媒体NK News报道了北韩外务相李善权于22日就任后，以驻平壤外交使节为对象首次对外发表的演说内容。

在平壤举行的春节招待会上，北韩新任外务相李善权强调自力更生，并表示将为正面突破而开展“总攻击战”，这是针对美国的强硬发言。北韩在经济被孤立的情况下为谋求自力更生，必须获得中国和俄罗斯的协助与援助。因此，北韩会开启面向中俄两国的“后门”，但是紧闭面对美国的“前门”。由于美国在北韩设定的去年年底以前没有拿出解决北韩核问题的“新方案”，北韩将不会主动与美国对话，但是以美国改变态度为前提，留下了与美国重启对话的余地。





北韩外务相李善权强调，北韩将勇于面对外部压力，并表示如果美国缓和对北韩敌对政策，双边关系可获得改善。李善权此言意在重新确认北韩“先体制保障，后无核化”的对美政策基调，并应对进入长期化局面的美北无核化协商。





美国对北韩核问题的基本立场也没有发生变化。当地时间1月24日，美国国务院负责东亚及太平洋事务的助理国务卿斯蒂尔韦尔表示，美国不急于推进对北韩外交。这是美国总统特朗普常说的话。在北韩核问题上，与其草率与北韩达成协议，不如在能取得政治效果的时候通过双边首脑会谈寻求突破。但是在此之前，必须通过工作协商制定无核化路线图。也就是说，方向比速度更重要。目前，美国和北韩一样将暂时关闭对话之门，等待北韩的态度发生变化。总之，由于美北双方目前都表示不会主动要求对方重启对话，因此为解决北韩核问题，可能需要较长的一段时间。





在美北对话陷入僵局的情况下，双方都不愿主动开启对话之门。在此情况下，北韩外务省副相金善京将出席2月14日起举行的慕尼黑安全会议，且美国国务卿蓬佩奥也预定出席该会议。因此，在本届慕尼黑安全会议期间能否举行美北双边对话，引起国际社会密切关注。