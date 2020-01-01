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如果您收入增加，手头宽松，最想更换或购买什么东西呢？发展中国家公民大都更换或购买交通工具。很多中国人在改革开放初期购买摩托车，经济持续快速增长的越南则被称为“摩托车王国”。据悉，最近在北韩骑摩托车的人也呈增加趋势。





令人称奇的是，只不过在7年前，北韩居民还认为保安员和保卫员，也就是北韩的警察和秘密警察等执法人员和特权人士才能骑摩托车。但是现在，开面馆送外卖的北韩居民也有摩托车，这表示北韩当局已允许一般人购买摩托车。过去，北韩法律只允许国家机关拥有摩托车，但是2017年修改《道路交通规章》，允许个人购买摩托车，只要有钱，人人都能购买摩托车。因此最近在北韩，骑摩托车的人呈增加趋势，从北韩的照片上也可以看到许多摩托车。





在北韩，摩托车本是仅供给“保安署”和行使警察职权的“人民保安省”下属“特别机动队”的权力象征。此外，平壤特权阶层以炫耀为目的进口日本产摩托车后私自骑车上街，但这属于例外情况。直至上世纪90年代，北韩原则上禁止个人拥有摩托车，但是2012年解禁，2014年再禁，2015年又允许个人拥有摩托车。2017年北韩修改《道路交通规章》后，摩托车开始急剧增加。





2014年中后期至2015年初期，北韩当局放松对市场的管制，因此很多人到市场去做买卖，但是北韩交通状况欠佳，把东西送到不太远的地方难以等待定时出发的大型货车，因此适合短距离运输的摩托车应运而生，且呈急剧增加之势。北韩当局也认识到这一点，通过修改《道路交通规章》，允许个人拥有摩托车。不论如何，个人拥有摩托车后，市场交易越发活络，北韩当局征收的税金也随之增加，这使金正恩政权获得了一举两得的效果。





目前，北韩家庭经济的80%依赖个人经济活动，而市场成为北韩居民的经济活动中心。其中，摩托车运输业最活络的地区是位于平壤北侧的平城市。平城市是进入首都平壤的主要关口，也是平壤附近最大的市场和北韩最大的流通中心。因此，摩托车成为短距离运输服务的首选。短距离或100公里以内中等距离乘客运输价格和出租车相差不多。北韩居民用手机点购冷面、泡菜等食品，会通过被称为“子弹配送员”的摩托车运输业者将食品送到家门口。





那么，北韩居民喜欢买哪种摩托车，且价格如何呢？有种从中国进口的摩托车在道路淹水的时候也能骑行。这不是说能在水底骑行，而是道路上的积水没淹到车轮一半的情况下仍可骑行，且发动机不会发生故障。这款摩托车售价5000人民币左右，约合100万韩元，可乘两三人的摩托车约合300到400万韩元。从中国进口的二手摩托车售价在70万韩元左右。





北韩主要出售中国产和北韩产摩托车。有些直接从中国进口，有些是北韩当局从中国引进设备和技术后在平壤制造的。2005年在平壤设立的“朝鲜富强会社”是北韩规模最大的摩托车制造销售企业，北韩与中国合作经营的“金刚摩托车”则从2013年开始进口销售中国产摩托车。在北韩，将125排量以下的摩托车分类为小型，250排量级别的为中型，400排量级别的为大型，而北韩男性最喜欢中国产中型摩托车。





不论如何，购买摩托车后不能立即上街骑行，还要办理登记，取得牌照，但是在此过程中让人感到很不愉快。如同在韩国购买汽车和摩托车的时候要办理登记、取得牌照一般，在北韩也是如此。北韩由人民保安省发放牌照，但是长久以来，人民保安省工作人员依仗其权势贪污受贿，北韩居民难以在短时间内取得牌照。也就是说，北韩居民购买摩托车后为申请牌照到人民保安省去办理登记的时候，相关负责人总是故意找麻烦，并提出各种理由叫申请人改天再来。如果把贿赂金夹在申请文件中一并递上去，情况就会好些。但是收件人还想多要一些贿赂金，就会继续找茬，直到他满意为止。因此，购买摩托车后为领取牌照办理登记的北韩居民都为此感到极大烦恼。对北韩居民来说，摩托车能使其生活状况发生变化，但是有关当局的贪污腐败现象却变得更加严重。据悉，北韩摩托车登记注册费为300至500美元，还要另外准备一些贿赂金，这对北韩居民来说是不小的负担。因此，没领到牌照的北韩居民为躲避交警取缔而购买伪造的假车牌，价格在100美元左右。

不论合法还是非法，急剧增加的摩托车为北韩经济注入新的活力，北韩居民的生活也将发生相当的变化。由于北韩的摩托车从过去权力机关的象征演变成为人人都能骑行的交通工具，因此靠摩托车做买卖的个体户和搞个人运输的北韩居民将会持续不断地增加。以两江道地区为例，可从惠山市乘摩托车到普天郡，从惠山市到白岩郡，甚至从惠山市到咸镜北道清津市去。过去，为乘坐大型“服务车”到这些地方去，要等到服务车凑满50-60人，最长要等两天的时间。但是摩托车最多只载两人，可立即出发，因此很多人为节省时间选乘摩托车。特别值得一提的是，由于利用摩托车可在几小时内往返这些地区购买和运送必要的物品，因此摩托车将逐渐成为北韩居民的生活必备品。





随着手机和摩托车的普及扩散，北韩各大城市消费者的购买力大幅提升，利用摩托车的运输业也在快速发展。但不知北韩何时能在韩国和国际社会的协助下，全面推进经济发展。