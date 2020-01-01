去年韩国人口迁移率现47年以来新低

ⓒKBS News

去年韩国人口迁移率，即越过国内邑、面、洞界线的居住地迁移率为47年以来的最低水平。分析指出，受到韩国人口老龄化的影响，人口迁移率下降已成为长期趋势。此外，9.13房地产政策致使住房交易减少也是人口迁移率下降的原因之一。





韩国统计厅29日发布的《2019年国内人口迁移统计》显示，去年韩国人口迁移数为710.4万人，较去年减少19.3万人，减幅为2.6%。反映每100人中迁移人数的人口迁移率为13.8%，同比下滑0.4%，是继1972年（11.0%）之后的最低值。





上世纪90年代保持在20%以上的人口迁移率进入新世纪后明显下滑。2000年为19%，2005年跌至18.1%，2010年再度跌至16.5%，2015年仅为14.2%，最终于去年跌破14%。





一般来说，人口迁移的最主要原因是住房交易。去年总体迁移人口中，因住房迁移的人口占比约40%。其次是家人原因，约占24%。因职业迁移人口则占据了21%。去年，因住房迁移人口同比减少16.3万人。这主要是因为去年住房交易量同比减少5.1万套，新增住房也减少了5.3万套。





去年，韩国各市、道内迁移人口为471.9万人，同比减少3%。各市、道间迁移人口为238.5万人，同比减少1.8%。人口迁入最多的地区是世宗市，其次分别是光州、首尔、京畿道等地。人口迁出最多的地区同样是世宗市，其次是大田、首尔等地。京畿道、世宗市、济州、忠清北道和江原道5个地区的迁入人口多于迁出人口，出现人口净流入。以大城市为主的12个市、道则出现了人口净流出，其中首尔净流出5万人、大邱2.4万人、釜山2.3万人。首尔自1990年起，连续30年出现人口净流出，不过首都圈的净流入速度正在加快，这意味着人口持续从首尔迁移至首都圈。去年迁入首尔人口的50.9%来自京畿道，迁出首尔人口的63.6%迁移至京畿道。





人口迁移率的这一变化主要是老龄化、经济增长放缓、房地产政策三大因素造成的。老龄化是使人口迁移率下降成为趋势的主要因素。迁移意向较高的20岁-39岁人口减少，迁移意向较低的60岁以上人口则在增长。另外，经济增长的放缓也是趋势性因素之一。随着经济增长率跌破5%，促使人口迁移的因素也大为减少。再加上去年韩国政府出台了9.13房地产政策等一系列高强度措施抑制房地产价格，致使住房交易减少，人口迁移数量进一步萎缩。预测认为，由于这些原因，今后韩国的人口迁移率仍将持续下滑。