英国脱欧在即 对韩经济影响受关注

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英国脱欧在即，韩国经济尤其是出口将受到何种影响，引发了外界关注。预测认为，脱欧无疑是增添贸易环境不确定性的不利因素，不过由于韩国已经采取了应对措施，对出口的影响将较为有限。





英国脱欧意味着在贸易领域英国也将走上与欧洲不同的独立路线，韩国同欧盟签署的贸易协定将不再适用于英国。英国与欧盟间将再度建立起国境和海关，此前可快速入境的商品将不得不在海关排队等候通关。韩国商品此前可从英国自由发往欧洲其他国家，不过今后将出现英国和欧盟分开通关的情况。分开通关需要经过多重手续，对经济尤其是贸易来说等同于费用上升。因此，脱欧必然将对韩国乃至全球的贸易秩序和经济造成重大影响。





不过这并不意味着韩英两国关系将立刻发生变化。首先，脱欧存在过渡期。其次，韩英两国针对这一状况已通过协商制订了对策。英国和欧盟商定脱欧过渡期将持续到2020年年底，由此，今年年底前韩国对英国出口仍将适用韩国-欧盟自贸协定。另外，根据英国和欧盟的协议，过渡期可以延长，韩国-欧盟自贸协定的有效期也可随之延长。过渡期结束后，韩英自贸协定将立刻生效。韩英在英国2016年6月公投决定脱欧后展开了自贸协定谈判，去年6月宣布谈判结束，8月签署，10月完成了国会批准程序。目前，韩英自贸协定的生效时间定为2021年1月1日，不过可根据过渡期进行调节。韩英自贸协定的关税减免标准和韩国-欧盟自贸协定相同，所有工业产品将免征关税，韩国的汽车、汽车零件等主要出口产品仍将享受免关税入英的待遇。原产地规则也将在3年内维持不变，使用欧盟产原材料生产的商品将被视作英国国内产，运输过程中经由欧盟入境也将被视作直接入境。





韩国政府表示，英国脱欧后，韩国和英国的特惠贸易关系将通过韩英自贸协定继续维持。政府今后还将密切关注英国与欧盟关于未来关系的谈判，综合评估脱欧影响，进行灵活应对。不过，韩国贸易协会表示，由于通关、认证和标准适用等方面有可能产生变化，有必要就这些变化对企业的影响进行评估。为确保脱欧不会造成企业费用的上升，政府应关注谈判过程，并与英国持续展开磋商。