美国施压防卫费分担谈判 驻韩美军韩籍职员或停薪留职

ⓒYONHAP News

驻韩美军司令部表示，由于韩美防卫费分担协定仍未签署，已通报驻韩美军韩籍雇员或从4月1日起停薪留职。美军方面29日在新闻通稿中公布了这一消息，有批评意见指出，美国此举意在利用韩籍雇员作为防卫费分担谈判的筹码。





驻韩美军司令部表示，2019年防卫费分担协定仍未签署，空白状态今后也有可能持续，为此，通报驻韩美军韩籍雇员有可能从4月1日起停薪留职。美军方面对此说明称，美国法律规定，停薪留职决定应提前2个月通知，因此提前60天向驻韩美军韩籍雇员进行通报。美军方面还表示，关于防卫费分担协定未签署导致的停薪留职，已于2019年10月1日通知驻韩美军韩籍雇员工会，并提供了后续通报日程。驻韩美军司令部还称，若韩国不负担韩籍雇员的雇佣费用，用于发放这部分雇员工资的资金即将枯竭。





由于美方要求大幅上调韩方防卫费分担金额，防卫费分担谈判遭遇难关。去年的上调幅度已超出正常范围，因此韩方始终坚持在合理范围内进行上调。双方为此持续展开谈判，但难以缩小意见分歧。在此情况下，美方提出韩籍雇员停薪留职，虽然表面上看起来出于无奈、合情合理，但实际上是在向韩方施压。









韩国和其他国家对美方此类施压的忧虑持续扩大，认为美国不应仅用金钱利益来计算同盟国的价值。然而，美国总统特朗普却声称驻韩美军并未使美国更安全。美国国内的忧虑情绪也日渐扩大。民主党外交军事领域的参议院议员28日就防卫费分担谈判长期化表示担忧，并向美国国务卿、国防部长发送了敦促政府改变现有立场的公开信。公开信指出，特朗普政府对分担的刻板观念引发了对韩国的同盟价值和美国在印度-太平洋地区的战略性位置重要性的根本性误解。公开信还警告称，这将导致失败。





随着驻韩美军提出韩籍雇员停薪留职的可能性，预计防卫费分担谈判的前景将更为艰险。