导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：王彦军(首尔中国文化中心主任)









南：你好！请你先自我介绍一下吧？

王：大家好，我是王彦军，目前在韩国首尔负责首尔中文化中心工作。十多年来我一直都在从事海外中国文化中心的工作，一共在六个国家任职过，虽然也会遇到过许多困难，但是快乐更多。

南：您来首尔多长时间了？觉得首尔跟您所在的其它国家有哪些不同？

王：我来首尔一年多了，一到韩国就感觉韩国无论是在文化理念还是在风俗习惯上和中国十分相似，这一点是我在其它国家所没有的感受，因此觉得特别亲切。

南：这段时间文化中心很忙吧?

王：对。2019年对我们来说是十分忙碌的一年，举办了众多的文化交流活动，有各种文化展览和音乐会、专家讲演等等，十分活跃。从节前开始，我们一直忙于筹办“欢乐春节”活动，这个活动是我们文化中心的一个品牌，在其它国家也举办过。因为这个活动的内容很丰富，举办的时间长，因此要准备的事情也很多。

南：能介绍一下“欢乐春节”活动是一个怎样的活动吗？

王：“欢乐春节”活动从节前就开始了，一直要进行到三月份。主要包括几大部分的内容，首先是音乐会，我们已经在世宗文化会馆举行了“中韩友好音乐会”，邀请了中国、中国香港和韩国的音乐家们，在韩国文化公演的圣地--世宗文化会馆的舞台上进行了盛大的表演，吸引了3000多名观众前来。此外，我们还有一个十二生肖艺术展，也吸引了很多韩中观众前来观看。另外，我们还与首尔、仁川、釜山等各地的电影院合作，免费定期放映中国电影，以飨在韩中国同胞以及喜爱中国电影和中国文化的韩国观众。很多电影都是现在难以看得到的优秀影片，值得大家前往一睹为快。









南：怎样才能参加你们的“欢乐春节”活动呢？

王：在网上首先搜到我们“首尔中国文化中心”的网站，然后就可以申请各种活动，如果您经常关注我们的网站，也可以得到我们举办的各种活动的信息，随时申请参加。（因为我们的目的就是传播中国文化，是非盈利机构，因此您可以不必担心费用方面的负担。）

南：2020年在韩中文化交流方面有什么计划呢?？

王：我们中心不仅会一直在举办各种文化交流活动，而且还运营着包括中文学习班在内的各种学习班，比如中国乐器还有太极拳等中国武术学习班，大家可以随时关注我们并加入我们的会员，这样将可以得到更多的优惠，让你的生活当中中国文化无处无时不在。（图片来自嘉宾）