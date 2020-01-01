WHO宣布新型肺炎疫情为国际突发公共卫生事件

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世界卫生组织（WHO）宣布中国新型冠状病毒肺炎疫情构成国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC），但不建议对中国实施任何旅行或贸易限制。





这是世卫组织第6次宣布国际突发公共卫生事件，前5次分别为2009年甲型H1N1流感疫情、2014年脊髓灰质炎和西非埃博拉病毒疫情、2016年寨卡病毒疫情和2019年刚果（金）埃博拉疫情。若被世卫组织列为国际突发公共卫生事件，国际社会将为相关国家和地区提供人力物力援助，由于具有公信力的国际机构全面采取行动，因此意义深刻。另外，通常来讲，还会伴随旅行、贸易、国家间人员往来限制措施，因此疫情发生地的旅游产业和国际贸易将受到巨大打击。





有声音谴责世卫组织应对不及时。去年12月中国首次出现新型肺炎病例后，疫情继续蔓延至周边国家，但世卫组织并未采取任何行动。世卫组织在出现首例病例后约过1个月的1月22日才召开紧急委员会会议，且在经过为期2天的会议后表示疫情尚未达到将其列为国际突发公共卫生事件的程度。世卫组织当时判断新型肺炎传染力低于非典型肺炎、高于中东呼吸综合征，世卫组织总干事谭德塞表示，虽然疫情在中国很严重，但不至于将其列为国际突发公共卫生事件。世卫组织紧急委员会是咨询机构，最终由世卫组织总干事决定是否宣布国际突发公共卫生事件。部分人认为，世卫组织总干事可能因偏袒中国而未及时采取措施。