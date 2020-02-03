Super Junior发行《TIMELESS》首次尝试嘻哈 ZICO参与制作

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Super Junior 1月28日发行第九张正规再版专辑《TIMELESS》回归歌坛，与ZICO携手，出道16年首次挑战嘻哈音乐。

《TIMELESS》是Super Junior去年10月发行的第九张正规专辑《Time_Slip》、特别版《TIMELINE》的后续作品，也是Super Junior“TIME”系列专辑的收尾之作。专辑收录了主打歌《2YA2YAO!》以及新歌《噩梦（Ticky Tocky）》、《Shadow（赤霞）》、《Rack Your Body》等共14首歌曲。

新专辑主打歌《2YA2YAO!》是一首嘻哈风格的歌曲，由近来最具人气的制作人兼歌手ZICO包揽此曲创作。作为Super Junior出道以来的第一首嘻哈音乐，歌曲在发行前就已经备受瞩目。

《2YA2YAO!》虽为全新尝试，但并未完全去除Super Junior特有的音乐风格。每个成员的嗓音特色也在歌曲中有了最佳展现。歌词轻松幽默又极富才气，传递出无“需过分在以旁人眼光，快乐至上”的信息。

主打歌《2YA2YAO!》的MV也随新专辑音源一同公开。作为首个嘻哈作品，Super Junior成员在造型上也十分抢眼。尤其值得一提的是，成员神童为回归成功减重30kg，其他成员也有不同程度瘦身，使得团队观感更具力量感。

Super Junior新专辑《TIMELESS》发行后，即刻在全球范围内引发热烈反响。新专辑在26个国家和地区的iTunes专辑销售榜中登顶，彰显Super Junior“长寿爱豆”的人气。