李海丽感性发声 新专辑《from h》传递安慰

ⓒ YONHAP News

Davichi成员李海丽于1月29日发行第二张EP《from h》回归。

主打歌《忘记哭泣的方法了吗》是李海利为所有经历疲惫生活的听者而演唱的歌曲,希望传递出“最珍贵的是自己”的信息。歌曲伴奏以优美的钢琴旋律为主，李海丽温暖、细腻的音色与音乐完美融合,为听者送去安慰。

《忘记哭泣的方法了吗》是由曾为裴秀智打造《假装幸福》、《爱着别人》的音乐人金建雨（Armadillo）创作，通过音乐将李海丽抒情唱功的感性最大化，是一首完成度极高的作品。

《忘记哭泣的方法了吗》的MV也同新专辑音源一同公开。李海利此次亲自主演MV，将连哭泣的方法都已忘记的悲伤情感细腻地表现了出来。此外，李海丽在歌曲氛围达到高潮的瞬间，亲自弹奏钢琴，通过扎实的唱功及乐器演奏，让歌曲的感情得到升华。

除此之外,《现在》和《见爱差异》,以及去年写给粉丝们的《这首歌》,李海利独一无二地表达了感谢之情。

此次专辑是李海丽继首张个人EP《h》后，时隔2年9个月再次发行solo作品。新专辑包括主打歌在内，共收录了6首歌曲。