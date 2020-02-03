YG慎重考虑后决定将金韩彬创作歌曲收录iKON新专辑





以6人组形式重新出发的iKON新专辑发行进入倒计时，1月29日上午，YG娱乐在官方社交媒体账号中，就新专辑发表了官方声明。

iKON即将在2月6日发行全新EP,其中收录了5首歌曲。该专辑原本定于2019年年中发行，录音工作也早已在2019年年初完毕。

YG娱乐表示：“去年原定专辑发行日前夕，iKON队长兼团队音乐制作人金韩彬（B.I.）突然退队，使得新歌发行无限延期，公司也就已经制作完成的音乐等如何处理而慎重地进行了商议。”

根据YG介绍，根据当初商议的结果，共有三种方案，一是将金韩彬参与的所有作品全部废除，但如此一来将使得iKON空白期无限延长；二是将金韩彬担当的说唱部分删除，更改旋律，由其他成员演唱，但这也将打乱现有6为成员各自负责的部分，甚至需要全部重新录音。最终YG决定采用第三种方案，即综合前两种方案，考虑到大部分音乐是金韩币与其他音乐人共同制作，且iKON其他成员均参与了整个专辑的制作过程，决定对完成品稍作修改后发行，同时还将收录其他成员首次创作的原创作品。

鉴于此次新专辑采用了金韩彬的创作，YG方面表示：“金韩彬退出，没有队长的iKON也对歌迷有着无法言喻的歉意。没有做好监管责任的公司也要向广大粉丝致歉。YG今后将会为守护iKON 6人而竭尽全力。”

6人组iKON全新EP《i DECIDE》即将于2月6日发行，iKON也将时隔多时重新展开演艺活动。