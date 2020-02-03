白菜上的黑点能不能吃

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冬季正是大量食用白菜的季节。俗话说“百菜不如白菜”。白菜虽是一种常见又普通的蔬菜，但做汤鲜美，小炒下饭。不过，您有没有注意到有些白菜上会有很多的黑点？即便是浸泡、搓洗，都洗不掉！这究竟是什么？能不能吃呢？

首先，能吃的黑点长这样：

第一种，水能洗掉的。黑点若是长在绿叶上，且能用清水冲洗干净，一般都是小虫子造成的，可能是菜虫的虫屎，也可能是环境中颗粒物或是泥土等。这些情况下，清洗干净就能食用了。

第二种，黑点较小，但清洗不掉的。黑点如果长在了白菜纤维里，当然是洗不掉的，这也被称为“白菜病”。这其实是一些发病的大白菜叶柄细胞的细胞壁发生了扭曲变形，并在扭曲变形处聚集了很多黑色物质所导致的，并非是外来有害因素导致的，一般对人体无不良影响。其成因主要有两种：第一，氮肥过多：氮肥可以促进白菜生长。但氮肥施用过量，就容易长黑点，甚至易腐烂、不耐储藏。第二，储存不当：大白菜小黑点病在贮藏过程中还会加重，甚至在收获时没有病征的大白菜在贮运中也能发生。

但需要大家注意的是，如果白菜叶长黑点，食用时还伴有苦味、食用后嘴巴发麻，就不建议食用了，有可能是化肥残留较多。

不能吃的黑点长什么样？

如果是大黑点或黑斑，且洗不掉，多是由于白菜在生长过程中冻伤、病变或是储存不当所致。这些黑斑或会腐败，甚至会产生有害物亚硝酸盐等。食用过多，可能引起高铁血红蛋白症，造成缺氧甚至死亡，也可能在体内转化成亚硝胺，成为致癌因子。其实，任何菜出现霉变等黑斑都不建议食用，尤其是孕妇，还可能对胎儿引起致畸作用。

最后教大家三点挑出最好大白菜的妙招！

1看品种。白菜也有不同的品种，以白口菜、青口菜较为多见。白口菜上市早，长势较小，叶薄肉嫩，不耐储藏，适宜随买随吃；青口菜较大，较耐藏，早期食用菜质较粗，储藏后叶肉也会变得细嫩、口味变甜。

2看菜叶。尽量选择菜叶完整无斑点、菜梗较薄、菜心紧实、底部坚硬的白菜。一般菜梗大的水分较多，菜梗小的水分稍微少些。

3看手感。好的大白菜，非常的结实，用手一感受，会比较沉，口感也会更加甘甜。





（文中窍门来自刘*听友）