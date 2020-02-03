韩国对偷拍行为的处罚

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偷拍，广义指利用手机等摄影器材，在对方不知情或不允许的情况下摄影或摄录他人的隐私，并把摄影内容发布、销售、提供、展示与上映的非法行为。一般指利用隐蔽摄像头等摄影器材，为了满足自己的欲望，不经过当事人的同意拍摄或摄录他人的身体，进而制作视频的数码型性犯罪行为。





目前，韩国根据《关于性暴力犯罪处罚的特例法》（简称性暴力处罚法）第14条，对于偷拍与散布他人隐私的行为，将处以5年以下的有期徒刑。虽然没有亲自摄影，但如果没有经过对方的同意，将摄影内容散布、销售、展示或上映的行为也将被处以同样的处罚。如果摄影时得到对方的同意，只是擅自散布或出售摄影内容，将被处以3年以下有期徒刑或500万韩元的罚金。如果以盈利为目的将拍摄内容在网上散布，将被处以7年以下有期徒刑或3000万韩元以下的罚金。如果因偷拍案件被判有罪，将在一段期间内公开个人信息。2017年末，韩国还通过一项法案，禁止在公共浴室等涉及个人隐私的场所安装摄像头等相关设备，违者将被处以最高5000万韩元的罚金（约合人民币30万元）。





据警察厅的调查，偷拍案件自2011年以来呈现极剧增加的趋势。据统计，2017年韩国共发生6000多起偷拍案件，与2012年相比增长了1倍还多。





为了杜绝偷拍案件的发生，韩国政府于2017年9月颁布防范数码型性犯罪的综合对策。根据该对策，为了迅速应对数码型性犯罪，广播通信审议委员会新设支援组，安排3位委员24小时审查偷拍视频。如果受害者要求删除视频，将首先采取措施，切断视频的在线链接。首尔市则与首尔地方警察厅等相关团体联手启动支援数码型性犯罪受害者的综合服务平台“On Seoul Safe”，从在线咨询、法律-诉讼、填写诉状、心理辅导、资助医药费等提供一条龙式的支援。与此同时，还经常开展相关公益活动与教育活动，提高人们对于偷拍行为的警惕性。