2020达沃斯世界经济论坛的内容与意义

导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专 家 : 刘纯恒（自由亚洲广播电台首尔特派记者）

金东灿（延世大学平和研究所教授）





1月21日至24日，以“凝聚全球力量，实现可持续发展”为主题的世界经济论坛2020年年会在瑞士达沃斯举行。来自110多个国家的近3000名参会者齐聚这里，共同讨论近400个相关话题。各国政商、科技、学术和媒体精英们聚集一堂，评点、商讨世界面临的紧迫问题。今年的主题是气候变化和环保。 国际货币基金组织（IMF）在本次的达沃斯论坛上，将今年世界经济增长率预期从3个月前的3.7%下调至3.5%，将明年的经济增长率预期从3.7%下调至3.6%。且表示，近两年呈现稳步发展态势的世界经济开始逐步放缓，且风险逐步加大。美中贸易纠纷继续制造紧张，金融市场对中国经济放缓的可能性感到忧虑，导致投资心理萎缩。本期的《时事焦点》节目邀请两位专家，围绕2020达沃斯世界经济论坛的内容与意义进行探讨与分析，并就今后世界经济的未来前景予以展望。欢迎收看！