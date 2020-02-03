韩政府：今后7到10天是新冠肺炎防疫关键期

ⓒYONHAP News

韩国政府预计，今后一周到10天将是新型冠状病毒肺炎防控关键期。





随着中国国内感染者及死亡人数迅速增加，疫情或将进入高峰。韩国政府已制定新的隔离标准，并计划确保预算，向自我隔离者提供生活补贴及带薪休假费等。





文在寅2日邀请传染病专家举行紧急座谈会。与会专家强调，目前最重要的是减少国内患者人数。由于每天都有近2万人从中国进入韩国，因此这意味着需控制来自中国的入境者人数。政府当天公布防控防疫措施时表示，将禁止2周内访问过中国湖北省的外国人入境，访问过该地区的韩国国民需在14天内进行自我隔离，同时将暂停外国人免签入境济州岛制度。





从2002年开始实施的济州岛免签入境措施实际上专为中国游客量身定制。去年，入境济州的中国游客大约有80万人，占免签入境总人数的98%。但最近一名来自武汉的中国女性在济州岛游玩回国后被确诊感染新冠病毒，引发了人们对济州免签制度的担忧。近期，中国入境者也在大幅减少。中国政府正阶段性地暂停海外团体游。今年春节期间，到访济州岛的中国游客较预期减少40%左右。上月，中国、济州之间的直航航班搭乘率从21日的86.3%降至28日的22.5%。加之担心疫情，前往济州岛的韩国国内游客也大幅减少，若新冠肺炎疫情长期化，济州岛必将遭遇“旅游寒冬”。此前发生非典疫情时，韩国国内及东南亚游客填补了中国游客的空缺。但此次新冠疫情爆发，全球旅客出行计划均受到影响。





有观点指出，与其他国家相比，韩国政府采取的措施不仅滞后且不够充分，应将限制入境对象扩大至中国全境。