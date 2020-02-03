你身边的“护肤专家”——韩国“BioSensor Laboratories”公司

© BioSensor Laboratories

今天，让我们共同关注韩国创新型企业是如何通过一些新想法改变全球经济的。我们将带领大家走进韩国“BioSensor Laboratories”公司，这是一家开发新型护肤品的公司，而他们推出的新型产品名为微电流片状面膜。让我们与公司首席执行官兼创始人张明勋（音译：장명훈）一道，聊一聊他们公司。





通过与首尔大学研究人员在生命科学、化学和生物工程、制药科学和生物医学工程等多个领域的合作，韩国“BioSensor Laboratories”公司得以开发自己的护肤技术。但是，公司创始人张明勋不是研究人员，他曾就读于高丽大学和宾夕法尼亚大学沃顿商学院，这是全球顶尖的商业教育机构之一。他曾在三星电子和全球咨询公司麦肯锡公司工作。张先生拥有非常丰富的商业管理经验和在多家大型跨国公司工作的经验，作为企业运营管理专家，张先生决定成立自己的创业公司，主要是因为他对开发全新技术充满信心。

许多化妆品包含皮肤修复或再生成分，但是不可能仅仅通过使用这些化妆品就能够有效改善皮肤，因为普通化妆品很难被渗透到内部皮肤。为了使有效成分渗透到皮肤中，微针会产生微孔，同时会产生微电流，使成分有效渗透到皮肤中。而往往这种治疗只能在拥有护肤设备的诊所或护肤店进行，消费者需要花费时间和金钱才能够实现有效护肤的目的。韩国“BioSensor Laboratories”公司探究一种可以节省时间和金钱就能够拥有美丽健康皮肤的方法。经过对皮肤渗透技术的广泛研究，公司在世界范围内首次研发出透皮给药技术，并实现了商业化。





© BioSensor Laboratories

许多化妆品制造商已尝试使用微电流技术，但是由于各种问题，包括皮肤刺激和对环境敏感等潜在风险，这些尝试均以失败告终。韩国“BioSensor Laboratories”公司发现了这一难题的解决方案。公司利用反向电渗析原理开发了“Tissue X”技术，这项技术无需特殊设备即可触发微电流。基于这项技术，公司研发出了一种新型面膜，该面膜通过无纺布和盐来产生微电流，因此成分无需任何外部电源即可渗透进皮肤。由于其取得了卓越的效果，这款面膜引起了消费者的广泛关注。





韩国“BioSensor Laboratories”公司在2017年以“Franz”为品牌发布了新款片状面膜。新款片状面膜以其良好的皮肤渗透性而受到市场的追捧，也引起了海外消费者的广泛关注。这款“Franz”产品在美国市场一经推出，销售就异常火爆，受到消费者广泛关注，这主要是因为“Franz”品牌通过口口相传而在美国当地皮肤科医生中名声大噪。





就市场销售而言，韩国“BioSensor Laboratories”公司的产品在日本领先的在线购物平台上的销售额排名第一，遥遥领先其他同类产品。因为在海外市场崭露头角，受到了消费者的一致好评，韩国创业公司吸引了全世界的关注。韩国“BioSensor Laboratories”公司开发了前所未有的皮肤吸收技术，并将发展成为全球化妆品行业的领军者。