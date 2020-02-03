新型冠状病毒肺炎疫情影响韩国经济

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1月30日，世界卫生组织宣布将中国新型冠状病毒肺炎疫情界定为国际关注的突发公共卫生事件。这是世界卫生组织的最高警报级别，人们对致命病毒传播的担忧也随之加深。虽然世界卫生组织不建议限制旅行或贸易，但尽管如此，疫情仍将不可避免地对韩国经济造成打击。这主要是因为中国市场占韩国出口总额的25％，中国游客占韩国入境外国游客的34％。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊新型冠状病毒肺炎疫情的爆发将如何影响韩国经济。





到目前为止，疫情尚未对世界经济整体产生重大影响。但是，随着中国香港、韩国、中国台湾和日本等亚洲国家和地区的股票市场暴跌，人们对股票和外汇市场感到担忧，尤其是国际油价已大幅下跌了10％以上，这反映出人们越来越担心作为世界工厂的中国可能出现经济的大幅萎缩。值得关注的是，中国还是世界上最大的消费国之一。如果新型冠状病毒肺炎疫情在中国没有出现明显好转的迹象，那么美国和欧洲的市场也将遭受打击。中国经济本身占全球GDP的15％，占韩国对外出口总额的近25％。考虑到中国经济的规模和影响，不难想象这种病毒的持续传播将对韩国和世界其他地区经济产生巨大影响。





最初在中国武汉市出现的新型病毒似乎不仅在感染人类，也在感染经济。上周，美国联邦储备委员会主席鲍威尔对这种病毒的爆发可能影响中国乃至世界经济表示担忧。《香港日报》引用英国经济研究所的预测称，今年中国经济增长率可能不足5％。在非典型肺炎SARS流行达到高峰的2003年当时，中国占全球GDP的4.3％，但是去年，这一份额跃升至16.3％，这表明新型病毒将对全球经济造成更大的打击，而韩国经济也将遭受巨大的冲击。





正如大家担心的一样，首先是韩国旅游业受到影响，去中国旅行的取消率达到100％。随着越来越多的人取消旅行行程，韩国本土航空公司也陷入困境。当然，油价下跌对航空业来说是个好消息。但是，如果新型冠状病毒肺炎疫情蔓延到世界各地，并且在一个月内没有得到有效控制，那么国际旅行将会大幅减少。





上周，韩国主要旅行社取消了所有赴中国的旅行团。随着新型冠状病毒的传播速度越来越快，世界各地的主要航空公司纷纷暂停飞往中国的航班。韩国的航空运营商也决定暂时中止或减少飞往中国大陆的部分航班。从目前的情况来看，今年航空业的发展前景将非常黯淡。分析人士预测，如果这种病毒的传播速度不断加快，那么对韩国经济的影响可能会比之前爆发的非典SARS和中东呼吸综合征MERS更大。





从目前的情况来看，新型冠状病毒与2003年的非典SARS和2015年的中东呼吸综合征MERS类似。中国在2002年12月爆发非典SARS疫情，这个病毒的传播在1月至3月间达到峰值，这导致2003年第二季度韩国GDP下降了近1个百分点，而全年则下降了0.25个百分点。中东呼吸综合征MERS蔓延时，政府不鼓励人们外出就餐，并因此取消了音乐会和一系列演出。韩国中小型企业的销售额减少了一半。





根据美国疾病控制与预防中心的数据，2015年中东呼吸综合征MERS爆发导致韩国GDP下降了0.2个百分点。2015年6月，前往韩国的外国游客人数暴跌至75万人，约为一个月前133万人的一半。韩国经济受到严重打击，韩国经济在当年第二季度仅增长0.4％。新型冠状病毒甚至可以在14天的潜伏期内传播，最大的问题在于它的传播速度比SARS更快，因此，其经济影响将与SARS一样严重，甚至更为严重。韩国政府现在面临一项艰巨的任务，即如何实现今年2.4％的增长目标。





除了韩国严重依赖对华出口外，中国游客到韩国旅游对韩国国内需求也有重大影响。2014年和2015年，有500万至600万中国游客在韩国消费，促进了韩国国内消费。韩国政府的经济目标是今年实现2.4％的经济增长，在半导体反弹的背景下实现更多出口。此外，中国国家主席习近平可能于今年上半年对首尔进行访问，这将带来一些积极影响，例如取消中国对韩流的禁令，鼓励更多的中国游客来韩国旅游。然而，由于新型冠状病毒肺炎的流行，韩国对中国的出口将不可避免地大幅下降，而中国民众将减少前往韩国旅行。韩国政府需要采取适当措施来应对不可预见的风险。





去年，中国是韩国出口货物的最大目的国。如果中国经济不景气，韩国也必须调整其2020年增长目标，预计将很难达到今年吸引2000万外国游客的目标。从1月27日开始，中国因疫情开始禁止团体出境旅游。韩国政府已经着手推出一系列措施，以避免削弱消费者信心。





最重要的是，韩国政府应确保公共健康与安全。为此，政府将花费1760万美元的预算用于检疫措施。此外，政府还将密切关注股票和外汇市场，以减轻由疫情引起的市场动荡。韩国政府还必须减少对已经陷入困境的小型企业和私营业主的影响，政府在这方面的作用越来越重要。





如果在4月至5月之间能够有效控制病毒蔓延，韩国经济的年增长率估计将下降0.15个百分点，而如果直到8月份才控制住疫情，则经济年增长率将下降0.2个百分点。韩国政府应该通过防止人们对病毒的担忧情绪扩散到经济领域，并大力稳定金融市场，将疫情爆发的影响降至最低。