肺炎疫情令韩国航旅业深受冲击

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韩国航空业和旅游业因新型冠状病毒肺炎疫情蔓延而深受打击。在韩国各大航空公司通往中国大陆的100条航线当中，目前停飞航线占比41%。部分航空公司还决定继续缩减包括香港和澳门在内的主要航线。同样，旅游业也面临严重冲击。





此前，韩国政府宣布禁止最近两周内访问过中国湖北省的外国人入境韩国。政府2日还宣布，将研讨上调中国旅行安全预警问题，将中国全域旅行预警级别从“谨慎前往”上调至“建议撤离”，并考虑全面禁止韩国人以旅游为目的访问中国。若情况进一步恶化，政府将立即采取上述措施。





航空和旅游等行业从去年夏天开始就遭遇了一连串打击。因韩日矛盾激化，访日游客减少，加之香港示威长期化，香港旅游受挫，航空业、旅游业已深受打击，此次又爆发影响全球的新型冠状病毒肺炎疫情，可谓雪上加霜。拒绝去日本旅行和香港示威仅局限于日本和香港，对航空业和旅游业的影响有限，但新型肺炎疫情不同，病毒迅速扩散，造成全球航旅业等经济萎缩。被称为“世界工厂”的中国停工，将令世界经济陷入危机，根据事态发展，情况有可能会进一步恶化。