



职业：演员

生日：1995年4月9日

身高：170cm

血型：O型

学历：仁川大学表演艺术专业

出道：独立电影《洞名二人企划》(2017年)

金多美的名字“多美”实为韩文固有词，原义为“被赋予他人的责任”，而金多美的父亲则希望用这个名字寓意“一切皆顺”。

金多美2014年考入仁川大学学习表演，入学后并未申请休学等，一口气读完专业课程，2017年便提早毕业。在校期间，金多美虽未参与影视剧拍摄，但通过各种试镜积极展现自我，逐渐在圈内积攒了一定的知名度。毕业当年，金多美参与了独立电影《洞名二人企划》的拍摄，正式开启演员生涯。2018年，金多美主演电影《魔女》，将命运反差巨大、思想深邃的高中生智允一角完美消化，好评如潮，并横扫当年各大电影颁奖典礼的新人奖，从此也让更多的大众认识了这位演技、外形兼备的年轻演员。

代表作：

·电视剧：

《梨泰院Class》（2020）

·电影

《魔女》（2018）

《记住我》（2018）

《洞名二人企划》（2017）

主要获奖经历：

第10届年度电影奖 新人演员奖（2019）

第18届韩国导演选择奖最佳新人女演员（2018）

第39届青龙电影奖 最佳新人女演员（2018）

第3届伦敦东亚电影节 最佳新人奖（2018）

第2届The Seoul Awards 最佳女新人奖（2018）

第55届电影大钟奖 最佳新人女演员奖（2018）

第27届韩国釜日电影奖 最佳新人女演员奖（2018）

第22届加拿大奇幻电影节 黑马最佳女演员奖（2018）

第6届亚洲明星盛典 最佳新人女演员（2018）