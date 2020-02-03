韩国大幅加强确诊患者接触者隔离基准 暂停湖北地区已发签证效力
2020-02-03 13:56:32
#明星档案 l 2020-02-04
职业：演员
生日：1995年4月9日
身高：170cm
血型：O型
学历：仁川大学表演艺术专业
出道：独立电影《洞名二人企划》(2017年)
金多美的名字“多美”实为韩文固有词，原义为“被赋予他人的责任”，而金多美的父亲则希望用这个名字寓意“一切皆顺”。
金多美2014年考入仁川大学学习表演，入学后并未申请休学等，一口气读完专业课程，2017年便提早毕业。在校期间，金多美虽未参与影视剧拍摄，但通过各种试镜积极展现自我，逐渐在圈内积攒了一定的知名度。毕业当年，金多美参与了独立电影《洞名二人企划》的拍摄，正式开启演员生涯。2018年，金多美主演电影《魔女》，将命运反差巨大、思想深邃的高中生智允一角完美消化，好评如潮，并横扫当年各大电影颁奖典礼的新人奖，从此也让更多的大众认识了这位演技、外形兼备的年轻演员。
代表作：
·电视剧：
《梨泰院Class》（2020）
·电影
《魔女》（2018）
《记住我》（2018）
《洞名二人企划》（2017）
主要获奖经历：
第10届年度电影奖 新人演员奖（2019）
第18届韩国导演选择奖最佳新人女演员（2018）
第39届青龙电影奖 最佳新人女演员（2018）
第3届伦敦东亚电影节 最佳新人奖（2018）
第2届The Seoul Awards 最佳女新人奖（2018）
第55届电影大钟奖 最佳新人女演员奖（2018）
第27届韩国釜日电影奖 最佳新人女演员奖（2018）
第22届加拿大奇幻电影节 黑马最佳女演员奖（2018）
第6届亚洲明星盛典 最佳新人女演员（2018）
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