李浩哲的小说《大山》

ⓒ Getty Images Bank

早晨醒来，大地一片雪白，下了初雪。

门旁的石墙上，

稳稳当当地摆放着一只白色的男胶鞋。

妻子和我有一种不祥的感觉。

“怎么会有胶鞋，是谁在开玩笑？”

“开玩笑怎么会摆胶鞋？”

我把这来历不明的胶鞋拿在手里左看右看，

怎么看都是一只男人的胶鞋。

“昨晚也听到敲锣声，敲了一夜。

哪一家又在跳大神了。”





아침에 깨어보니 온 누리에 수북하게 첫 눈이 내렸는데,

대문 옆 블록담 위에

왠 흰 남자 고무신 짝 하나가 얌전하게 놓여있었다.

아내와 나는 다 같이 꺼림직한 느낌에 휩싸였다.

“왠 고무신일까. 누가 장난을 했나”

“아무리 장난으로 저랬을라구요”

나는 그 이상한 고무신짝을 들고 이모저모 뜯어보았다.

분명히 더도 덜도 아닌,남자 고무신짝 하나였다.

“어젯밤도 꽹과리 소리가 밤새 나던데요.

어느 집에서 또 굿을 하는 모양이던데...”









那家房主毫不犹豫地把胶鞋从垣墙扔到另一家的院子里，另一家房主看到院子里有一只胶鞋，感到惊慌和害怕，就把胶鞋又扔到另外的邻居家院子里。就这样在村里传来传去的胶鞋又回到了主人公的家里。









那只胶鞋是不祥之物，

我连摸都不想摸，老远在那里看着发牢骚。

“什么怎么办？你就搁在那里，我来处理。”

妻子怒气冲冲，

嘴里嘟囔着，好像要跟谁拼到底。

我突然想起在小学四年级的时候见到的那只工人鞋

和当时被云层遮住的那座雄伟的大山。

“他们是因为看不见‘大山’才会这样。”





나는 이미 액투성이 때가 엉기엉기 묻은 듯한

그 고무신짝을 만지기도 싫어서 엇비슷이 건너다보며 투덜거렸다.

“어쩌긴 어째요. 놔두세요, 내가 처리할게”

아내는 독오른 표정이 되며

악착같이 해보겠다는 듯이 중얼거렸다.

동시에 초등학교 4학년 적의 그 ‘지까다비’짝과

그 때 그 ‘큰 산’이 구름에 깜북 가려졌던 교교한 산천을 떠올렸다.

“‘큰 산’이 안 보여서 이래, 모두가”









#采访：首尔大学国文系教授方珉昊

雄伟的大山是人们心中的依靠、是对未来的寄托，也是将人们融合在一起的力量。在没有大山保护的情况下，失去了对未来的期待和向往，人们就会对出现在他们眼前的一只白胶鞋感到惊慌和恐惧，设法把胶鞋扔给别人或送到老远的地方去，希望再也看不见胶鞋。大山在人们的心中非常重要，当时韩国社会就没有这种大山，人们生活在没有大山的世界里，生活在狭小的范围中，这是作家在小说中想说的。









作家李浩哲 (1932.3.15.~2016.9.18.咸镜南道元山出生)

1950年只身逃到韩国避难

1955年在《文学艺术》杂志发表短篇小说《脱乡》

1961年发表短篇小说《板门店》