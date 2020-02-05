导演：朴惠玲

领衔主演：林志浩/金顺圭

类型：纪实/剧情

时长：82分钟

上映日期：2020年3月

其他片名 ： The Wandering Chef





剧情概要：

流浪美食家、厨师林志浩有两位母亲，一位是早已逝去的生母，一位是含辛茹苦将自己养大的养母。如今已人过半百的林志浩心怀对两位母亲的感激、思念及遗憾，在漂泊的路上为路遇之有缘人制作美食。偶然的机会，林志浩在智异山遇到了像自己母亲一样的金顺圭老人，从此便将老人认作是自己“路上的妈妈”，共同生活了10年。如今，林志浩将面临与第三位母亲的离别，于是他在3天里共准备了108道美食，献给自己的生母、养母，以及路上的妈妈……





幕后花絮：

《饭情》是一部纪实电影。影片没有过多的语言，更多的是主人公准备食材、制作料理的镜头，但绝不单调。林志浩厨师崇尚自然美食，他将“大自然所给予的均有其用处”作为美食哲学。影片中出现的菜肴虽然简单，但色香味俱全，再配合制作料理时堪比ASMR的生动声音效果，不仅让观众垂涎欲滴，也能够充分感受主人公对母爱的感激与歌颂。