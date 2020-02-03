韩政府决定加强疫情防控

ⓒYONHAP News

本月4日韩国出现第16例新型冠状病毒肺炎确诊患者后，韩国政府决定进一步加强疫情防控。这名患者感染病毒后，10天期间未被列为疑似患者接受精密检查或被隔离，引发病毒扩散的忧虑。





第16例确诊患者是40多岁的韩国女性。这名女性前往泰国旅行后，于上月19日返回韩国。因未曾到访中国，这名女性25日首次出现症状后并未引起医院等方面的警惕，直到本月4日才被确诊。韩国保健当局对新型肺炎的甄别防治标准有两项，一是到访中国湖北省回国后14天内发烧或咳嗽，另一是访问中国后14天内影像诊断出现肺炎症状。第16例患者并未访问过中国，同时她本就有肺病，所以未被及时发现列为疑似患者。该患者出现恶寒等症状后，两天后到光州21世纪医院接受治疗，X光和血液检查也未发现任何问题，医院为这名患者开了肺炎药方。患者回家后，症状并未好转，28日住进21世纪医院，在医院住院7天，病情进一步恶化，本月3日被送往全南大学医院。在全南大学医院进行隔离治疗后，接受了光州保健环境研究院的新型冠状病毒检测，4日上午确认结果为阳性。





第16例确诊患者在第三国感染病毒，引发病毒扩散忧虑。另外，目前韩国政府仅禁止最近两周到访中国湖北省的外国人入境韩国。有呼声认为，新型肺炎日益猖獗，应将近期访问过中国的所有外国人列为禁止入境对象。同时，第三国感染病例的出现也为防疫蒙上了阴影。目前，光州21世纪医院已被关闭，医疗人员和住院患者被全员隔离，疫情防控面临新的挑战。