《漫话国乐》 梅花歌 / 羌羌水越来 / 碧纱窗





今年2月4日是二十四节气的第一个节气立春，韩国人习惯把这一天作为春季的开始，告诉人们漫长的冬天到了尾声，春天即将来临。





韩国有句俗语说：“立春破酱缸”，还有：“立春寒，借来也得忍受”。这些俗语说的是到了立春，天气还格外冷，这也许是因为古人翘首以待春季的到来，所以感觉立春的天气更寒冷了吧。不过，在立春之际，大地上已呈现万象更新的迹象，南方的冬柏花早已盛开，性急的梅花也开始纷纷绽放花朵，当人们还没来得及感受季节的变化时，春天已经悄悄地来到人们的身边。





今天的节目中，首先给大家欣赏的是歌辞《梅花歌》。这首歌的开头是这样的：

“梅花树迎来春天，

树枝上马上就要开花了，

可春雪纷飞，

梅花犹豫着开还是不开……”

到了立春，梅花似开非开，叫人焦心，可有一天，梅花突然绽放了花朵，一定会让人倍感欣喜的。

{音乐1： 《梅花歌》 / 李允珍（音） }





古时候，每逢立春，乡下人有一个有趣的习俗——用麦苗儿占卜。随便拔根麦苗儿看看，如果根茎繁多，当年秋季会丰收，如果根茎少，将会迎来荒年。到了立春，穷苦的老百姓家里会粮食见底，这让人们担心春荒的到来。这时候，农夫的心都是一样的，希望大麦顺利扎下根来，让全家人能够安然度过春荒。





即将到来的星期六2月8日是正月十五元宵节。如今，韩国人大都不过元宵节了，可在古时候，元宵节可是隆重的传统节日，习俗比春节还多的多。比如，在村庄举行大型祭祀仪式，玩拔河、羌羌水越来等传统游戏，这些习俗的特点是由村庄主办，让村民们聚在一起玩乐，祈求丰收。因为古时候无论是下田干活，还是下海捕鱼，都得集体合作，是不能独自一个人完成的，所以在新年第一个大满月的元宵节，村民们聚在一起尽情玩乐，通过活动与游戏让村民们团结一心，齐心协力度过丰饶的一年。





“羌羌水越来”发源于南道的沿海地区，这是一种妇女们的传统游戏。古人认为自然万物由阴阳组成，太阳是阳，象征男性，月亮是阴，是女性的象征，女性意味着富饶与多产，因此大满月的元宵节流传着一些与月亮有关的传统游戏，“羌羌水越来”就是其中之一。在月圆之夜，在宽敞的户外，在月光的照耀下，妇女们手拉手围成圆圈转圈，又唱又跳的，这不仅象征月亮，还象征谷粒饱满，意味着富饶与丰收。

{音乐2：南道民谣《羌羌水越来》 / 南原国乐艺术高中学生们}





古时候，女人是不容易出门的，但元宵节就不同了，女人们可以以羌羌水越来为借口出门，在户外彻夜尽情歌舞，所以南道地区的女人们无不翘首以待元宵节的到来。这一天，不管是娘家人，还是婆家人，无论年纪大小，还是会不会唱歌，一群人都会围成圆圈唱歌转圈，不仅乐趣无穷，还因合为一体，可以感受深厚的感情。





可到了元宵节这样明月照耀、热闹非凡的日子，书生还是不能随意出门玩乐的，他们只能呆在家里喝杯酒或喝杯茶吟诗作乐而已。时调《碧纱窗》描写了月夜下发生的有趣的情景。

“碧纱窗在灯火的映照下晃动，

以为情人到访，从房间赶紧跑出去一看，

未料不见情人，

在明月照耀的庭院中，

只见梧桐树上梳理羽毛的凤凰的影子在摇晃，

幸亏是深夜，

如果是白天，必会给人家笑话的。”

{音乐3：男唱歌曲言乐《碧纱窗》/李东奎}