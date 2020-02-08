股东大会在即 韩进集团经营权之争升级

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赵显娥、赵源泰姐弟围绕韩进集团经营权的争夺战在3月股东大会召开之际升级为会长赵源泰一家与大韩航空前副社长赵显娥建立的“反赵源泰联盟”之间的对决。国民年金和小股东掌握了本次股东大会的决定票，经营权争夺战也由此进入新局面。





韩进集团以运输业为主要业务，旗下包括控股公司韩进KAL、大韩航空、真航空、韩进、韩进观光、KAL酒店等航空公司和综合物流公司。创始人赵重熏长子赵亮镐从2002年起接手集团，2019年4月赵亮镐在美国去世，其长子赵源泰继任会长职位。然而去年12月23日，赵源泰长姐、大韩航空前副社长赵显娥拉开了经营权之争的序幕。赵显娥通过律师事务所发布声明称，赵源泰一人管理韩进集团，违背了家父遗言，对家人间的协议始终表现得毫无诚意、迟迟拖延。赵显娥同私募基金KCGI、半岛建设等结为“反赵源泰联盟”。“反赵源泰联盟”持有31.98%的表决权股份，情况不利于赵源泰。不过本月4日，赵源泰母亲、定石企业顾问李明姬和赵源泰妹妹、韩进KAL专务赵显玟宣布支持赵源泰，使情况发生改变。赵源泰获得达美航空10.00%的表决权股份，再加上“友军”KAKAO的1%股份，总计获得33.45%的表决权股份。由于双方所确保的表决权股份差距微弱，无法断言结果，国民年金和小股东由此成为掌握决定票的一方。





此次姐弟经营权之争事出赵源泰就任后加强在集团内部的经营主导权，导致赵显娥遭受冷遇。去年4月赵源泰在护送父亲遗体回国时曾透露，父亲的遗言是与家人友好合作管理企业。他在记者恳谈会上还表示，家人已就专注于各自负责的领域达成了协议。外部曾据此推测，赵源泰、赵显娥、赵显玟将分别负责大韩航空和集团总运营、KAL酒店等酒店相关业务、真航空和市场营销业务。然而赵源泰就任后，赵显玟重新参与经营，赵显娥却迟迟未能回归，其位置还被赵源泰亲信所取代。不仅如此，赵源泰还计划出售赵显娥格外看重的酒店业务，导致双方矛盾加剧。





目前的局势有利于赵源泰。去年底曾被曝光与赵源泰发生争吵的李明姬和赵显玟表态支持赵源泰，与赵显娥反目。另外，国民年金等机构投资者一般依据外部咨询机构的报告行使表决权，而目前咨询机构很难找出反对赵源泰连任会长的有力名分。