新冠肺炎疫情冲击韩国制造业

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受中国产零部件库存不足影响，现代汽车蔚山工厂部分生产线和双龙汽车平泽工厂4日起全面暂停生产。





中国为阻止新型冠状病毒肺炎疫情扩散延长了春节假期，韩国汽车业最先遭受这一措施带来的冲击，其他制造业行业预计也将蒙受生产延迟、停产等损失。





由于线束库存耗尽，韩国汽车企业先后暂停生产。线束是在汽车组装初期铺设在车辆底部的零件，其作用类似血管。线束以手工方式生产，种类根据车型有所不同，保管上存在一定困难，不会大量囤积，因此最先遭遇供应问题。对此，双龙汽车宣布，从本月4日起至12日平泽工厂暂停生产。另外，现代汽车蔚山第5工厂第一生产线本月4日最先暂停生产，到本月7日，全国所有工厂也先后暂停生产。起亚汽车的零件库存较为充足，目前正在调整产量，但预计今后也难以避免暂停生产的情况。韩国通用和雷诺三星的情况相对较好，不过若事态持续，对库存也将造成较大压力，生产延迟将在所难免。另外，尽管目前仅有线束存在供应问题，但不少意见担忧其它零部件今后也有可能出现类似情况。





这一问题并不局限于汽车产业，其他所有制造业行业都存在相同的情况，只是程度有所不同。韩国电子、半导体等核心产业的主要企业中，相当一部分均将生产基地转移至中国，零部件供应商也随之转移。另外，即使供应对象企业在中国并无生产基地，为节省费用而将工厂移至中国的零部件企业也不在少数。生产基地位于中国的企业已经出现生产延迟情况。三星电子苏州家电工厂、SK Innovation常州电池工厂、LG化学南京电池工厂等均已采取暂停生产的措施，并延长了暂停时间。其它尚未暂停生产的工厂也仅安排了最少的人员进行生产。由于中国在韩国制造业零部件供应网中占据了较大比重，若中国制造业停摆状况长期化，韩国制造业生产也势必将延迟，最极端的情况下甚至可能出现停产。





韩国企业正全力扩大国内或东南亚零部件工厂的产量，力求将损失减至最少。不过预测认为，各行业损失将持续扩大。目前，航空、旅游、餐饮和零售等行业已因新型冠状病毒肺炎疫情扩散蒙受严重损失，全球实体经济也将遭受不小冲击。再加上制造业生产延迟，对高度依赖出口的韩国经济而言，无疑是雪上加霜。目前，韩国政府正全力动员所有资源和政策手段，将疫情对实体经济的冲击降至最低，但是经济增速下滑预计将在所难免。