导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：黄苹苹(在韩中国律师、高丽大学网络法研究中心研究员)





随着韩中交流的活跃，法律成为一个受到关注的领域。各领域跨国合作过程中纠纷的增加，使得韩中司法交流和合作成为必须。本期节目有请在韩中国律师黄苹苹为我们介绍一下相关方面的情况。









南：你好！请你先自我介绍一下吧？

黄：各位听众朋友，大家好！我是黄苹苹。我6年前从上海来到首尔，我现在是一边工作一边进行研究。目前正在韩国高丽大学攻读国际法博士学位，第三学期结束了，最近集中于法学研究所的研究。

南：能介绍一下您是如何步入法律界而且从事国际法方面的工作的吗？主要处理的业务是什么呢？

黄：我是2001年在西南财经大学英语系毕业后，考入复旦大学读国际法硕士以后进入法律领域的。我在中国的最后一份工作是在一家韩国企业做法务科长，因为这个缘分我接触了韩语，最后决定来到韩国继续学习博士学位。

南：那么你们现在主要从事的业务是什么呢？

黄：我以前在上海律所工作的时候也是主要在国际法方面包括境外投资进行工作和研究的，主管的业务就是有关世贸组织WTO方面的业务，但是来到韩国之后发现韩国社会十分重视个人信息保护和网络安全，尤其是韩国的个人信息保护法是世界一流的，我的导师也是这方面的专家，因此我现在的学习和研究都是围绕着这个主题进行的。









南：那么在你处理的众多案例当中，你最难忘的是哪一次呢？

黄：我比较难忘的是2008年9月的那段时光。那时我在一家香港不动产上市集团的中国总部法务团队工作，我们参与了一个170多亿港币的境外集团式借款合同，所有准备都全部完成了，就等待结尾。不成想9月15日美国次贷危机爆发，结果我们的融资项目也因为这个突然的巨变而一夜化为乌有。从这件事情上，让我认识到经济气候的变化对法律业务带来的巨大影响。

南：凭您的经验，在韩中之间的投资主要会出现哪些问题呢？

黄：我曾经在一个拥有1000个初创企业会员的韩国初创企业协会任法律顾问委员。在此期间，我发表过进军中国时必须了解的法律特讲，我们还会对这些初创企业人员进行必要的法律培训。主要强调的就是如何在守法和接受法律服务的基础之上进行投资。比如很多韩国人不理解为什么在中国不同地区有不同的法律规定？第二，很多人也会对中央和地方法律制度和政策理解不足。另外，在签合同的时候为了避免日后发生不必要的法律纠纷，应该注意哪些内容等等。总之，我们会告诫那些想在中国投资的初创者，随时关注相关法律的变化，否则将会给企业运营带来重创。

南：在韩国，法律这个职业门槛很高也很受推崇，你觉得为什么会这样呢？

黄：在韩国有一个词叫“专门职业”，在某一方面有专门本领的从业人员比如医生和律师就是专门职业者。一个专门职业者背后所付出的努力和汗水是常人所难以想象的，我想这应该他们获得韩国人尊敬的最主要原因吧。（图片来自嘉宾）