GFRIEND发行加入BIGHIT后的首张专辑《回：LABYRINTH》

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GFRIEND本月3日发行全新EP《回：LABYRINTH》，正式回归歌坛。

新专辑是GFRIEND继去年7月发行《FEVER SEASON》之后，时隔7个月再推新作。新专辑发行前，无论是宣传照片、海报，还是新歌预告片，都展现出GFRIEND成员更加成熟的一面。

新专辑《回：LABYRINTH》共有三大看点。首先便是GFRIEND经纪公司并入防弹少年团经纪公司BIGHIT，GFRIEND成为了BIGHIT旗下艺人，新专辑也成为组合的新出发点。HIGHIT方面包括“一把手”方时赫在内，多名资深制作人均参与了专辑的制作，保证了音乐的高水准。

第二大看点则是GFRIEND的成熟蜕变。新专辑主打歌《Crossroads》所要表达的主题是置身于交叉路口，面临前路抉择时的复杂心情。因此新专辑较GFRIEND之前的清纯风格有所改编，将向歌迷展现音乐及人格魅力方面的成长。

第三大看点也是GFRIEND从出道至今一直保持的高水准的舞台表演。无论是清纯风格还是成熟风格的音乐，GFRIEND整齐划一的群舞始终为人津津乐道。全新主打歌《Crossroads》虽有抒情旋律，但舞蹈编排依旧律动感十足，这也让成员在舞蹈动作中融入了更多感性。

新专辑发行后，主打歌《Crossroads》在音源榜的表演十分抢眼，分别在Genie、Bugs等国内4个音源排行榜中成为冠军。另外，还在全球11个国家和地区的iTunes专辑销量榜中排名第一。