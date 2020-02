SECHSKIES 4人组时隔两年发行新专辑《ALL FOR YOU》

ⓒ YG Entertainment

殷志源、李宰镇、金在德、张水院4人重组的SECHSKIES(水晶男孩)发行新专辑《ALL FOR YOU》,正式重启演艺活动。

SECHSKIES 1月28日发行首张EP《ALL FOR YOU》,这也是及2017年团队发行正规专辑《ANOTHER LIGHT》之后,时隔2年4个月再次推出新作品。

新专辑除同名主打歌《ALL FOR YOU》外,还收录了《梦(DREAM)》、《无意义(MEANINGLESS)》、《原位(ROUND & ROUND)》、《行走天空(ALKING IN THE SKY)》,共5首歌曲,展现出SECHSKIE独有的感性魅力。

主打歌《ALL FOR YOU》唱出了恋人的爱,是一首充满90年代R&B感性的新复古风格的歌曲。朦胧的感性与当下流行的结合,开创了4人组SECHSKIES的全新音乐时代。

新专辑发行后,SECHSKIES还在首尔延南洞运营快闪咖啡店“YELLOW CAFE”,与歌迷共享音乐故事。YELLOW CAFÉ将运营至2月9日。除此之外,还将于3月6日至8日举行单独演唱会。