BTS共164次获得Billboard“Social 50”周榜冠军 刷新历史

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防弹少年团（BTS）创造了美国Billboard“Social 50”榜单新纪录。

根据近日公布的Billboard最新榜单数据显示，防弹少年团共164次获得“Social 50”榜单的冠军，成为获得该榜单冠军次数最多的歌手。

Billboard报道称：“2月8日次Billboard“Social 50”榜单纪录时隔多时被刷新。防弹少年团共164周排名第1，超越了之前Justin Bieber创造的163周冠军的纪录。”

Billboard在文章中补充道，防弹少年团新歌《Black Swan》一经发行便在“HOT 100”榜单中排名第57，此外1月26日防弹少年团在格莱美奖中与Lil Nas X共同合作表演“Old Town Road All-Stars”，再加上此次更新“Social 50”纪录，使得防弹少年团的影响力进一步扩大。

防弹少年团在2016年10月29日次“Social 50”榜单中首次登顶，并且从2018年7月29日次榜单起至今，连续2年6个月保持榜单第1，人气惊人。

另外，防弹少年团即将于2月21日发行第4张正规专辑《MAP OF THE SOUL：7》回归，已发行的新歌《Black Swan》为提前公开曲目。